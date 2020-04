Petrucci gebruikt vrije tijd om af te rekenen met ‘fysieke problemen’

Petrucci had aankomend weekend aan de tweede MotoGP-race van het seizoen moeten beginnen, maar de realiteit is dankzij het coronavirus compleet anders. Donderdag werd de zesde ronde, die in Le Mans gehouden zou worden, ook uit het voorlopige wedstrijdschema gehaald. Het is bovendien onwaarschijnlijk dat de Mugello GP, waar Petrucci een jaar geleden zijn eerste MotoGP-zege pakte, door kan gaan. De situatie is allesbehalve ideaal, maar Petrucci benadrukt dat het met een goede reden is en blijft positief.

“Het is niet ideaal om zoveel tijd thuis door te brengen, zonder m’n vrienden”, verklaarde hij. “Maar het is op dit moment de enige manier om dit probleem samen op te lossen. Door thuis te blijven en de adviezen van onze overheid op te volgen kunnen we elkaar helpen. Dit is een moeilijke situatie, maar het kan alleen beter worden als we dit [de instructies rond de lockdown] blijven opvolgen.” Voor MotoGP-rijders is het echter wel een goed moment om oude blessures weg te werken, dat geldt ook voor Petrucci. “Ik prober deze tijd zo goed mogelijk te gebruiken om af te rekenen met fysieke problemen, zoals het probleem dat ik vorig jaar in Valencia had met mijn schouder en ook met de pijn in m’n been. Ik doe thuis wat fysiotherapie, probeer lichte trainingen te doen en focus me op m’n dieet.”

Logischerwijs is het onmogelijk om een volwaardig trainingsprogramma af te werken op dit moment, ook mist hij zijn teamgenoot en trainingsmaat Andrea Dovizioso: “Ik spreek Andrea bijna dagelijks, daarnaast hebben we veel contact via tekstberichten. Op dit moment mis ik het enorm dat we samen kunnen trainen en kunnen motorcrossen, ook omdat ik nu helemaal niets kan rijden.”

Het is nog onzeker hoe de toekomst van het kampioenschap er later dit jaar uit gaat zien als er weer geracet kan worden. Het is in ieder geval zeker dat organisator Dorna zoveel mogelijk races in wil halen om tot een volwaardig kampioenschap te komen. Waar en wanneer het seizoen uiteindelijk kan beginnen, is nog onduidelijk. Petrucci: “Het wordt voor iedereen een verrassing dit seizoen, we zijn niet gewend aan zo’n intensief programma. De kalender is al extreem krap, zeker de laatste maanden, we moeten zorgen dat we er mentaal en fysiek goed voor staan. We moeten uitgerust aan de start komen, want tijd om te rusten zal er tegen die tijd niet veel zijn. Maar eerlijk gezegd, ik kan niet wachten tot we kunnen starten.”