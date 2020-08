Petrucci en Espargaro in de clinch na kwalificatie-incident

Ducati-rijder Petrucci was in Q2 in het kielzog van Valentino Rossi bezig aan een snelle ronde toen Aprilia-rijder Espargaro de achtervolging op Rossi inzetten en zo vol voor Petrucci kwam te zitten. Dit was vanzelfsprekend tot onvrede van Petrucci. De handgebaren vlogen vervolgens over en weer, ook na aankomst in de pitbox toonde Petrucci door middel van een middelvinger zijn ongenoegen. Na afloop van de kwalificatie verklaarde Petrucci dat de middelvinger ‘te veel’ was geweest, maar hij was nog steeds boos over de situatie waar hij door Espargaro in verzeild raakte.

“Ik ging heel hard bij het ingaan van bocht 9 toen ik zag dat Aleix op m’n lijn zat en voor me ging rijden bij het ingaan van de laatste bocht. Ik moest wachten tot ik weer volgas kon gaan, hij reed erg dicht voor me. Toen had ik niets”, verklaarde Petrucci, die zondag als dertiende van start gaat. “Ik had Q2 kunnen halen, maar nu heb ik niets. Ik had een goed gevoel in de vierde training, op de gebruikte band voelde ik me aardig. Daar moet ik me op concentreren. Ik spreek later met de wedstrijdleiding, ze willen ons zien, maar ik weet niet wat ze tegen me gaan zeggen. Mijn middelvinger was natuurlijk iets te overdreven, maar we doen allemaal ons best. Hij maakte me aan het lachen omdat hij altijd op Twitter schrijft dat hij ‘liever in persoon praat over dit soort dingen’. Het is altijd hetzelfde.”

Espargaro vond op zijn beurt dat Petrucci er een ‘show’ van maakte: “Hij deed gewoon stom, al die show. Ik begrijp het niet. Als je kijkt naar de timing was het zijn beste vierde sector van het hele weekend. Dan valt er toch niets meer te zeggen. Hij ging voor me op het rechte stuk van het gas en verknalde zo mijn volgende ronde. Hij deed stomme dingen bij terugkomst in de pits. Hij probeerde recht te zetten dat hij hier twaalfde staat met een motor die hier de laatste vier jaar gewonnen heeft. Dat is niet mijn fout. Ik heb m’n excuses aangeboden, ik weet dat hij Valentino niet nog een ronde kon volgen. Ik heb me drie keer verontschuldigd, maar toen maakte hij die show [in de pits]. Het was onnodig. Dit is de racerij, dit soort dingen gebeuren ieder weekend.”

Espargaro eindigde uiteindelijk als veertiende in de kwalificatie. Hij verwacht dat Petrucci door de wedstrijdleiding op het matje wordt geroepen: “Ik weet zeker dat ze hem een straf gaan geven, hij ging midden op het rechte stuk van z’n gas. We hebben ook nog over handgebaren gesproken tijdens een briefing. Ze vonden dat we voorzichtig moesten zijn, dat hebben we in Jerez gehoord. Ik hoop dat hij een boete krijgt.”