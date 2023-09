Pedrosa ziet waarde van MotoGP-zege 38-jarige Rossi na podiumduel

Dit weekend staat Dani Pedrosa in Misano voor de tweede keer dit jaar met een wildcard aan de start van een MotoGP-raceweekend. In de sprintrace van de Grand Prix van San Marino maakte de rijder, die volgende maand 38 jaar wordt, indruk door met Francesco Bagnaia om het laatste podiumplekje te strijden. De testcoureur van KTM won dat duel niet, maar bleef teamgenoot Brad Binder in de slotfase wel voor om zo de vierde plek veilig te stellen. Nu Pedrosa ondanks zijn relatief hoge leeftijd nog altijd competitief competitief is, is hij gaan inzien hoe bijzonder de successen van Valentino Rossi op hogere leeftijd waren. De zevenvoudig MotoGP-kampioen racete door tot zijn 42ste en won in 2017 in Assen als 38-jarige zijn laatste race.

"Wat ik kan zeggen nu ik die leeftijd heb, is dat ik het niet genoeg op waarde heb geschat dat Valentino Rossi op zijn 37ste nog won en Loris Capirossi op zijn 38ste", vertelde Pedrosa na afloop van de sprintrace in Misano. "Ik was toen nog jong, maar nu ik van dezelfde leeftijd ben en ik weer wat races rij waarin ik vooraan vecht met de jonkies, weet ik dat het op deze leeftijd moeilijker is om op topniveau te racen dan als je jonger bent. Zonder twijfel. Ik kan alleen voor mezelf spreken, maar ik herinner me dat ik er weinig waarde aan hechtte dat Valentino en Loris op deze leeftijd wonnen. Nu doe ik dat wel."

Pedrosa maakte op zijn beurt weer indruk op teamgenoot Binder, die hem in de slotfase de vierde plek nog wilde ontfutselen. Dat lukte niet, ondanks dat de Spanjaard het volgens de Zuid-Afrikaan laat lijken alsof hij maar op 80 procent van zijn kunnen racet. "Ik zeg het je: als ik naar Dani's data kijk, remt hij niet vroeg - hij remt eerder verschrikkelijk laat. In de laatste ronde probeerde ik een inhaalactie op te zetten, maar op het achterste rechte stuk had hij flink wat beweging. Ik moest in de remmen om hem niet van achteren te raken. Daardoor verloor ik tijd en dat verpestte mijn kans om hem te passeren", blikte Binder terug. "Het lijkt alsof de man op 80 procent van zijn kunnen rijdt, het is heel indrukwekkend."