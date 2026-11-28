MotoGP GP van Valencia
Dani Pedrosa vertrekt na acht jaar als testrijder bij KTM
Pedrosa vertrekt bij KTM aan de vooravond van MotoGP’s nieuwe 850cc, terwijl zijn plannen voor 2027 nog moeten worden bevestigd
Rachit Thukral
Gepubliceerd: 28 nov 2026, 09:56
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Dani Pedrosa, Red Bull KTM Tech 3
Foto: KTM Images
Dani Pedrosa heeft aangekondigd dat hij KTM eind 2026 verlaat, nadat hij heeft geholpen om de RC16 te ontwikkelen tot een MotoGP-machine die meerdere races heeft gewonnen.
Na zijn afscheid als actief coureur eind 2018 sloot Pedrosa zich als test- en ontwikkelingsrijder aan bij het toen nog prille KTM-project. Daarbij bouwde hij voort op de expertise die hij bij Honda had opgedaan.
Binnen de Oostenrijkse fabrikant werd het werk van de Spanjaard zeer gewaardeerd. Zijn technische kennis bleek van groot belang naarmate de grid in het 1000cc-tijdperk steeds competitiever werd.
Maar juist nu de MotoGP zich opmaakt voor de overstap naar de nieuwe 850cc-reglementen, heeft Pedrosa laten weten dat hij zijn periode bij KTM beëindigt. Daarmee hint hij op een nieuw hoofdstuk in zijn indrukwekkende loopbaan.
De 41-jarige heeft al een invloedrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de RC16 volgens de specificatie voor 2027. Die motor maakt dinsdag tijdens de test in Valencia zijn publieke debuut.
“Elk hoofdstuk heeft zijn eigen doel en moment. Sinds ik in 2018 ben gestopt met racen, heb ik de afgelopen acht jaar gewijd aan KTM, een merk dat anders is dan alle merken waartegen ik in mijn carrière heb gestreden”, zei Pedrosa.
“Het was een uitdaging die even complex als spannend was, en daarin heb ik al mijn ervaring, inzet en ambitie gestoken.
“Mijn doel was om mee te bouwen aan een KTM die MotoGP-races kon winnen, en onderweg hebben we flinke stappen gezet. We hebben een competitieve teststructuur neergezet, waardoor ik een aantal keren als wildcardrijder kon terugkeren op het hoogste niveau, en we hebben continu gewerkt om verbeteringen naar het raceteam te brengen.
“De MotoGP vraagt om voortdurende ontwikkeling om het hoge tempo van technologische vooruitgang en de concurrentie bij te houden. Vanuit die gedachte heb ik ideeën gedeeld die moesten bijdragen aan het volgende hoofdstuk van de MotoGP, dat in 2027 begint.
“Voor mij gaat competitie ook om het ter discussie stellen van bestaande werkwijzen en om blijven leren. Ik hecht veel waarde aan werken met hoge standaarden en aan een gedeelde lijn in mijn dagelijkse omgeving, en groeien betekent ook herkennen wanneer het tijd is om dingen te veranderen. Daarom voelt dit voor mij als het juiste moment om mijn tijd bij KTM af te sluiten en vooruit te kijken naar nieuwe uitdagingen.
Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing
Photo by: Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images
“Ik neem acht jaar aan ervaring en persoonlijke groei mee, en ik ben iedereen dankbaar die deel heeft uitgemaakt van deze reis, vooral de mensen met wie ik het harde werk, de drang om te verbeteren en de ambitie om te winnen heb gedeeld, en met wie ik blijvende vriendschappen heb opgebouwd.”
Pedrosa wordt breed gezien als de beste rijder die nooit een MotoGP-titel heeft gewonnen. Hij boekte 31 Grand Prix-zeges in een van de meest competitieve periodes uit de geschiedenis van de koningsklasse.
Hij maakte in 2006 de overstap naar de MotoGP nadat hij in drie opeenvolgende jaren wereldkampioen was geworden: in 2003 in de 125cc en in ‘04 en ‘05 in de 250cc. Hij kwam terecht bij het fabrieksteam van Repsol Honda.
Pedrosa reed zijn volledige MotoGP-carrière voor het Japanse merk en nam het op tegen rijders als Casey Stoner, Valentino Rossi en Jorge Lorenzo. Ook was hij teamgenoot van Marc Márquez.
Na zijn afscheid als actief coureur liet hij tijdens zijn vier wildcardoptredens met KTM zien dat hij zijn snelheid niet kwijt was. Ondanks zijn beperkte recente race-ervaring pakte hij twee vierde plaatsen in de Grand Prix van San Marino van 2023.
De plannen van Pedrosa voor 2027 zijn nog niet bevestigd.
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