In Jerez de la Frontera staat Dani Pedrosa dankzij een wildcard voor de tweede keer sinds zijn pensioen eind 2018 op de grid in de MotoGP. De 31-voudig racewinnaar in de koningsklasse is tegenwoordig testcoureur van KTM, waarvoor hij recent al testte op het Circuito do Jerez.

Op de Spaanse omloop maakt hij dit weekend zijn opwachting op de RC16, waarmee hij vrijdag vriend en vijand verraste door in VT1 1.36.770 te noteren en daarmee de snelste tijd van iedereen te rijden. 's Middags doken Aprilia-rijders Aleix Espargaro en Maverick Viñales nog onder zijn tijd, maar de derde plek op de gecombineerde ranglijst was voldoende voor Pedrosa om meteen door te dringen tot Q2.

"Het was een heel goede dag en heel onverwachts voor mij, het team en de fans", blikte Pedrosa, voor wie de GP van Stiermarken van 2021 zijn laatste race was, terug op de eerste dag van het weekend. "Het was een verrassing, zeker de ochtend. Het gevoel was goed. Dit was zelfs mijn eerste 1.36-er op dit circuit. Ik ben heel blij met de verbetering van mijn rondetijd op de zachte band. In de middag was het circuit iets lastiger door de wind en de warme omstandigheden. Toch waren sommige coureurs sneller, ondanks dat het circuit er slechter bij lag. Maar over het algemeen ben ik blij, want Q2 halen is niet eenvoudig."

Zaterdag staat al vroeg op de dag de kwalificatie op het programma, waarna er in de middag een sprintrace verreden wordt. Voor Pedrosa wordt het zijn eerste kennismaking met het nieuwe format, maar gezien zijn tempo op de vrijdag kan hij daar met een positief gevoel naartoe werken. Hoewel een goed resultaat haalbaar lijkt, weigert de Spanjaard de lat heel hoog te leggen. "Een podium in de sprintrace is misschien wat veel gevraagd, want ik weet niet wat ik moet verwachten. We hebben echter eerst de kwalificatie, daarna moet je in de race inhalen. Ik weet ook niet hoe ik met dat inhalen omga, want het is al lang geleden."

Een goed resultaat behalen in Jerez zou prachtig zijn voor Pedrosa, maar hij erkent dat het op de eerste plaats zijn opdracht is om nuttige data te vergaren voor de doorontwikkeling van de KTM RC16. Dat hij achter andere rijders aan kon rijden in de trainingen is in zijn ogen dan ook al nuttig geweest. "Het is heel fijn om iets te weten te komen over het verschil tussen iemand volgen en het rijden zonder iemand te volgen", voegt hij toe. "Als ik dan tijdens de test geen rijders volg, kan ik zeggen 'dit is beter, maar het is een vraagteken als je iemand volgt'. En ik kan aangeven dat ze iets in bepaalde omstandigheden moeten checken, of dat iets op een bepaald moment goed kan zijn."