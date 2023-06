Pedrosa krijgt tweede MotoGP-wildcard met KTM in 2023

Eind 2018 nam Dani Pedrosa afscheid als fulltime MotoGP-coureur. Dat deed hij na dertien seizoenen in dienst van Repsol Honda, waarmee hij 31 overwinningen boekte en drie keer als derde eindigde in het kampioenschap. De Spanjaard verbond zich vervolgens als testrijder aan KTM, dat hem graag ook met een wildcard wilde laten racen. Pedrosa hield dat lang tegen, maar in 2021 ging hij overstag met zijn KTM-debuut in de Grand Prix van Stiermarken. Ondanks zijn betrokkenheid bij een zware crash die voor een rode vlag zorgde, eindigde hij op de Red Bull Ring keurig als tiende.

Vorige maand stond Pedrosa voor de tweede keer namens KTM aan de start van een MotoGP-race. In Jerez klokte hij verrassend de snelste tijd in de eerste vrije training, gevolgd door een zesde plek in de kwalificatie en sprintrace en de zevende stek in de Grand Prix van Spanje. Voorafgaand aan die race kreeg de inmiddels 37-jarige coureur een staande ovatie van zijn thuispubliek, iets wat hem bijna tot tranen toe roerde. Pedrosa wilde in Jerez meedoen om de KTM RC16 eens in racecondities te testen, maar na de race in Zuid-Spanje wist hij niet zeker of er nog meer wildcard-deelnames zouden volgen.

Op de zondag van de Duitse Grand Prix is duidelijk geworden dat er in 2023 in ieder geval nog één optreden komt. KTM heeft bevestigd dat Pedrosa tussen 8 en 10 september aan de start verschijnt van de Grand Prix van San Marino, waar het een derde fabrieksmotor inzet voor de rijder uit Sabadell. De keuze is specifiek op deze race gevallen, omdat op de maandag na de race de laatste testdag tijdens het seizoen 2023 gehouden wordt op Misano. Dat is het eerste moment dat de meeste fabrikanten op pad zullen gaan met hun prototypen voor 2024.

KTM mag drie keer per jaar een wildcard inzetten, dus in theorie zou Pedrosa na zijn optreden in Misano nogmaals aan de start mogen verschijnen. Als dat gebeurt, dan is Valencia de meest logische plek voor zo'n derde wildcardstart. Op de dinsdag na de Grand Prix aldaar vindt namelijk de eerste testdag richting 2024 plaats.