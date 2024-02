Voordat de MotoGP tussen 6 en 8 februari de eerste officiële wintertest afwerkt in Maleisië, komen de vijf verschillende fabrikanten deze week ook al drie dagen in actie op Sepang International Circuit. Tijdens deze shakedowntest, zoals de driedaagse officieel door het leven gaat, mogen de merken alleen hun testrijders inzetten om aan de ontwikkeling van de motorfietsen te werken. Een uitzondering hierop vormen Yamaha en Honda, die vanwege de concessies ook met hun vaste racerijders aan de test mogen deelnemen. Fabio Quartararo, Alex Rins, Joan Mir en Luca Marini hebben op donderdag echter verstek laten gaan.

Desondanks heeft er toch een vaste rijder gereden op donderdag. Dat is Pedro Acosta, die als debutant in de MotoGP eveneens toestemming heeft om deel te nemen aan de shakedowntest. De regerend Moto2-kampioen stapt dit jaar op bij GasGas Tech3 en racet zodoende op een KTM RC16, waar hij in deze driedaagse test alvast aan kan wennen. Dat is goed verlopen op de openingsdag. Op twee verschillende motorfietsen heeft Acosta in totaal 45 ronden afgelegd in Sepang met 1.59.385 als snelste ronde. De jonge Spanjaard moet daarmee alleen KTM-testrijder Dani Pedrosa voor zich dulden. Met 1.59.233 is de routinier uiteindelijk de snelste van de dag. De top-drie op de eerste testdag wordt gecompleteerd door Pol Espargaro, die dit jaar een stapje terug doet en nu KTM-reserve is.

Doordat Pedrosa, Acosta en Espargaro allemaal met twee motorfietsen in actie zijn gekomen, bezetten KTM's zes van de eerste zeven plaatsen op de ranglijst. De enige die zich ertussen heeft gewurmd, is Stefan Bradl. Op zijn eerste motor heeft hij op zes tienden van Pedrosa de vijfde tijd gezet, terwijl de tijd op zijn tweede motor goed genoeg is voor de achtste positie. In totaal heeft hij 60 ronden afgelegd op de Honda RC213V. Michele Pirro is op 57 ronden geëindigd op de Ducati Desmosedici GP24 en heeft met 2.00.866 de negende tijd in handen, terwijl Cal Crutchlow namens Yamaha de top-tien voltooit. De Brit heeft op drie verschillende motoren in totaal 49 ronden gereden. Lorenzo Savadori heeft intussen liefst vijf motorfietsen getest voor Aprilia en is daardoor goed voor 68 ronden. Zijn snelste tijd blijkt uiteindelijk goed genoeg voor de dertiende plek op de ranglijst.

Vrijdag en zaterdag wordt de shakedowntest in Sepang vervolgd. De diverse testrijders zijn dan opnieuw van de partij en dat geldt ook voor Acosta. Ook is de verwachting dat de fabrieksrijders van Yamaha en Honda zich in de komende dagen op het asfalt melden.

Uitslag MotoGP shakedowntest Sepang - donderdag