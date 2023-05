Pedrosa overweegt geen comeback na sterke optredens in Jerez

De inmiddels 37-jarige Dani Pedrosa won 31 Grands Prix en eindigde drie keer als tweede in het wereldkampioenschap met Honda, in een MotoGP-carrière die liep van 2006 tot eind 2018. Sinds zijn pensioen is Pedrosa de testrijder van KTM. In die rol heeft hij een belangrijk aandeel in de ontwikkeling van de motor. Inmiddels beschikt de Oostenrijkse firma over een racewinnend pakket.

Pedrosa, die dit weekend zijn tweede wildcardwedstrijd in vier jaar rijdt, is momenteel in topvorm. Hij was vrijdag het snelst in de eerste oefensessie en werd zaterdag zesde in de sprintrace. De Spanjaard had slechts 1,7 seconden achterstand op racewinnaar en teamgenoot Brad Binder, terwijl Jack Miller met de andere KTM-fabrieksmachine derde werd. Op de vraag of hij net als diverse autocoureurs de afgelopen jaren een comeback zou kunnen maken, antwoordde Pedrosa: "Maar autoracen is niet hetzelfde als motorracen. Het gaat goed met me. Ik ben erg gelukkig, ik geniet van wat ik doe. Ik zat in een groep en werd zesde. Ik zag de nummers één en twee vechten en op het einde ging Jack naar de derde plaats. Twee [KTM-]motoren op het podium, ik was heel dichtbij. Dit geeft veel voldoening."

Twee werelden

Pedrosa had de mogelijkheid om zijn MotoGP-carrière in 2019 voort te zetten bij Petronas Yamaha, maar koos ervoor om te stoppen omdat hij klaar was met de vele blessures waarmee hij te kampen had gehad. Een belangrijke factor achter Pedrosa's wildcardoptreden in Jerez is de wens van hemzelf en KTM om beter te begrijpen hoe de motor zich gedraagt in een racesituatie.

Na de sprintrace merkte Pedrosa op dat tegenwoordig "alles zwakker aanvoelt" als je bij de MotoGP in een groep rijdt. Een groot verschil met zijn tijd. "Vroeger, al aan het eind van mijn carrière, kon je het ook al voelen. Maar toen waren de vleugels of de aerodynamica niet zoals nu. Als je in de slipstream zat of alleen was, kon je inderdaad een klein verschil voelen, maar het was vrij gelijkaardig. Nu zijn het twee verschillende werelden. Er is een enorme kloof tussen het een en het ander. Dat is belangrijk om te weten. De andere motoren hebben dus veel invloed op jouw motor."