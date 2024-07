Pedrosa onthult: “Net als Stoner last van chronische vermoeidheid”

Eind 2018 nam Dani Pedrosa afscheid als fulltime MotoGP-rijder. Dertien jaar lang had hij met verve de kleuren van Honda verdedigd. In 2021 ging hij als testrijder aan de slag bij KTM en kwam nog enkele malen op een wildcard in actie in de topklasse van de motorsport. De Spanjaard, inmiddels 38 jaar, geniet van zijn huidige rol bij de Oostenrijkse fabrikant.

Afgelopen week was Pedrosa te gast in Por Orejas, de speciale MotoGP-podcast van Motorsport.com Spanje. Daarin deed hij een opmerkelijke onthulling. De geliefde rijder kampte de laatste jaren van zijn actieve MotoGP-loopbaan namelijk met chronische vermoeidheid, hetzelfde verschijnsel waar Casey Stoner last van had voordat hij eind 2012 zijn helm aan de wilgen hing. “Daar had ik de laatste twee of drie jaar van mijn carrière problemen mee. Ik bleef het maar wegstoppen, totdat ik me realiseerde dat ik het niet kon verhelpen en dat ik moest stoppen met racen.” De gevolgen waren flink, en hij erkent dat hij zo’n drie jaar nodig had om weer volledig de oude te worden.

Volledig seizoen langs de zijlijn door blessures

De bijnaam van Pedrosa in de paddock is ‘Titanium’, een verwijzing naar alle operaties die hij heeft moeten ondergaan. Daarover zegt hij: “We hebben berekend wat de totale tijd is geweest die ik vanwege blessures niet in actie kon komen, en alle races waarin ik niet in actie kon komen. We concludeerden dat het om 17 of 18 Grands Prix ging, een volledig seizoen dus. Toen ik stopte, had ik serieuze problemen met mijn sleutelbeen. Het was uit elkaar gevallen. Een deel ervan was zwaar beschadigd, het bot kon niet meer uit zichzelf helen. Het zou niet meer stevig genoeg worden om om te gaan met alle krachten die ik moest doorstaan. Het was een zeer lang proces. Er waren stamceldoktoren voor nodig om het op te lossen.”