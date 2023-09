Pedrosa met gloednieuw KTM-chassis door naar Q2: "Dat was het hoofddoel"

Na zijn optreden in Jerez staat Dani Pedrosa in Misano voor de tweede keer dit seizoen aan de start van een MotoGP-raceweekend. De 37-jarige coureur is tegenwoordig testrijder van KTM en heeft in die hoedanigheid een wildcard gekregen voor de Grand Prix van San Marino. Tijdens de vrijdagse actie heeft hij daarbij wederom een uitstekende indruk achtergelaten. Nadat hij in Spanje de snelste tijd in VT1 reed, plaatste hij zich tijdens de tweede training in Misano zonder problemen voor het tweede deel van de kwalificatie. Uiteindelijk vond Pedrosa zijn naam terug op de derde plek in de eindrangschikking, achter snelste man Marco Bezzecchi en nummer twee Maverick Viñales.

Achteraf blikte Pedrosa met tevredenheid terug op de openingsdag van de GP van San Marino, ondanks dat hij aanvankelijk niet wist wat hij moest verwachten van de slotfase van de tweede training. "De rondetijden waren heel goed en het gevoel op de motor was ook solide. Mijn ronden waren altijd goed, dus over het algemeen heb ik een heel goed gevoel", oordeelde de 31-voudig MotoGP-racewinnaar. "Er zijn enkele bochten waar we ons nog ietwat kunnen verbeteren. Ons hoofddoel was om aan het einde een goede kwalificatiesessie te doen, want dat doen we niet tijdens het testen. Dat was ons hoofddoel en gelukkig is het gelukt om door te gaan."

Pedrosa beschikt in Misano over een gloednieuw chassis voor de KTM RC16. Naar verluidt gaat het om een versie van koolstofvezel, maar na afloop van de vrijdag wilde de coureur er zelf weinig informatie over prijsgeven. "Ja, we gebruiken een ander chassis. We testen er nog altijd mee en proberen informatie te verzamelen. Ik kan er nog geen details over geven, maar het gevoel is absoluut anders. We testen nog en zullen dit weekend alle informatie verzamelen die we in de sessies met de coureurs en in de race kunnen vergaren, zodat we meer data hebben voor de toekomst", aldus Pedrosa, die vol lof is over de manier waarop KTM durft te innoveren met haar MotoGP-machine. "Ik kan alleen voor KTM spreken en zoals je ziet doen ze er alles aan. Ze staan open voor nieuwe technologieën en nieuwe werkwijzen. Ik denk dat het team heel goed werkt."