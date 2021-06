Pedrosa dicht bij MotoGP-comeback met wildcard voor KTM

Het is al lange tijd de wens van het Oostenrijkse merk om Pedrosa tijdens een MotoGP-race in te zetten. Na zijn vertrek bij Honda kreeg Pedrosa een belangrijke rol in het ontwikkelen van de RC16. Dat is niet zonder succes geweest. Het merk deed vorig seizoen regelmatig mee om de overwinningen. In totaal scoorde KTM met Miguel Oliveira en Brad Binder drie overwinningen. Oliveira won dit jaar de Grand Prix van Catalonië na een moeizame start van het seizoen.

De 35-jarige Pedrosa wordt verantwoordelijk gehouden voor het succes van KTM en het merk wil hem daarom belonen met een wildcard in Misano. KTM Motorsport-baas Pit Beirer heeft de afgelopen weken meermaals gehint op een wildcard voor Pedrosa, maar de bevestiging is nog niet gekomen. Pedrosa was op zijn beurt niet zo happig op een wildcard. Nu lijkt het er toch van te komen.

Pedrosa werd in de 125cc (2003) en 250cc (2004 en 2005) drie keer wereldkampioen. Driemaal was hij vice-kampioen in de MotoGP. In totaal scoorde hij 31 overwinningen, 112 podiums en 31 pole-positions in zijn MotoGP-loopbaan.

Naast Pedrosa zullen nog twee wildcardrijders in actie komen tijdens de race in Misano. Honda zet Stefan Bradl in, Ducati komt met Michele Pirro in actie.