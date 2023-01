KTM presenteerde donderdag de MotoGP-formatie voor het aankomende seizoen met Brad Binder en nieuwkomer Jack Miller. Het echte nieuws kwam echter pas tijdens de mediasessie met teammanager Francesco Guidotti, die dit jaar aan zijn tweede seizoen in Oostenrijkse dienst begint. Hij kondigde aan dat Dani Pedrosa in het weekend van 28, 29 en 30 april met een wildcard meedoet in de Grand Prix van Spanje op het Circuito de Jerez. “Ik heb net bevestiging gekregen dat we Dani in Jerez hebben voor een wildcard”, aldus Guidotti. “Het laat zien hoe belangrijk hij is, hoe groot zijn bijdrage is aan het project. We geven hem de kans om zijn potentie te tonen tijdens de tests, maar ook met de wildcard.”

KTM Motorsport-directeur Pit Beirer benadrukte het belang van het testteam nogmaals. “Dat was vanaf de eerste dag heel belangrijk, het is de sleutel voor het succes van dit project. Mika [Kallio] en Dani hebben geweldig werk voor ons verricht. Dat is van buitenaf amper te zien, zeker wanneer je de concessies kwijt bent en je niet zoveel meer kunt testen met de vaste jongens. De motor moet ontwikkeld worden en soms is er zo weinig tijd dat je rijders tijdens een raceweekend voor het eerst iets moet laten proberen. Dat kan alleen als het testwerk goed gedaan worden en ik denk dat we daarvoor de juiste mensen hebben. Het is een team met goede rijders, goede mensen, monteurs. Op de achtergrond is dat voor ons een ontzettend belangrijke operatie.”

Voor Pedrosa wordt het zijn tweede race-optreden met KTM. De Spanjaard reed in 2021 de Grand Prix van Stiermarken. Hij eindigde destijds op de tiende plek.

Folger doet shakedown in Sepang en is potentiële reserve

KTM heeft tevens oud-MotoGP-coureur Jonas Folger vastgelegd als reserve, mocht een van de vaste rijders uitvallen door een blessure. Folger reed in 2017 dertien MotoGP-races voor Tech3 Yamaha en verdween daarna uit beeld. In 2019 reed hij nog enkele Moto2-races, maar de laatste jaren kwam hij vooral op regionaal niveau in actie. Folger maakt volgende maand in Sepang zijn rentree in de MotoGP als hij voor KTM de shakedowntest voor zijn rekening neemt.

Hij is daarna ook een kandidaat om als reserve op te stappen, bevestigt Guidotti: "We hebben vorig jaar met Dani gesproken over zijn beschikbaarheid [mocht er een rijder vervangen dienen te worden]. Dan komen er natuurlijk nogal wat factoren in het spel, hoe lang moet je iemand vervangen en wanneer? Maar daar zijn we klaar voor. We hebben Jonas Folger ook, hij zal in Sepang de shakedowntest doen. We weten dat Dani kan opstappen, maar Jonas staat ook voor ons klaar."

Testrijder Mika Kallio staat ook nog altijd onder contract bij Red Bull KTM Factory Racing.