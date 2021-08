Pedrosa ingepland voor wildcard tijdens MotoGP GP van San Marino

Na zijn comeback tijdens de Grand Prix van Stiermarken is Pedrosa weer ingeschreven door KTM. Pedrosa raakte in de beginfase van de race in Oostenrijk betrokken bij een crash waarna zijn machine overreden werd door de Aprilia van Lorenzo Savadori. Daarbij ontstond een grote vuurbal waardoor de race stilgelegd moest worden. Pedrosa mocht vervolgens weer starten met de tweede machine en eindigde zo nog op de tiende plaats. Voor Pedrosa wordt de GP van San Marino zijn tweede optreden van het seizoen.

Naast Pedrosa zijn HRC-testrijder Stefan Bradl en Ducati-piloot Michele Pirro ingeschreven voor hun eerste wildcards van het seizoen. Het is vrij opmerkelijk dat Pedrosa weer ingeschreven staat voor een wildcard, al kan deze op elk moment ingetrokken worden door KTM. Toch lijkt het er sterk op dat de kleine Spanjaard zich heeft laten overtuigen om nog een wildcardoptreden te doen.

Aprilia nog een vraagteken: Dovizioso of Viñales?

Nog voor de Grand Prix komen de drie rijders op hetzelfde circuit in actie voor een privétest. Deze tweedaagse test vindt plaats op 31 augustus en 1 september. Aanvankelijk zou ook Andrea Dovizioso voor Aprilia aan de bak mogen, maar dat is twijfelachtig nu het merk per direct de beschikking heeft over Maverick Viñales. Motorsport.com heeft navraag gedaan bij de Italiaanse formatie: “We hebben in de planning dat Dovizioso zal rijden, maar we evalueren op dit moment de mogelijkheden.”

Yamaha maakte eind vorige week bekend dat het per direct een punt heeft gezet achter de samenwerking met Viñales. De coureur kreeg daarnaast een vrijbrief om direct de overstap te maken naar Aprilia, waar hij eerder een eenjarig contract tekende voor 2022. Aprilia-teambaas Massimo Rivola wil Viñales zo snel mogelijk op de RS-GP zien. De Misano-test zou een eerste stap zijn in de voorbereiding op een mogelijk debuut tijdens de Grand Prix van Aragon op 12 september.

Rivola had Viñales graag aankomend weekend al op de machine willen hebben, maar die afspraak komt voor de Spanjaard te vroeg.