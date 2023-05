Het was voor Dani Pedrosa, die na 2018 afscheid nam van de MotoGP, zijn tweede wildcard-deelname aan de hoogste klasse sinds 2021, toen hij op de KTM stapte voor de Grand Prix van Stiermarken op de Red Bull Ring. Hoewel hij dus al een tijdje niet meer gereden had, voerde Pedrosa vrijdagochtend de tijdenlijst aan in de eerste vrije training. Hij sloot die dag als derde af en kwam in de kwalificatie tot een indrukwekkende zesde plaats. Op die positie zou hij in de sprintrace van zaterdag eindigen, zondag kwam hij als zevende over de streep.

Na de race gaf Pedrosa aan dat hij voor de start van de race bijna overmand werd door emoties vanwege de hoeveelheid steun die hij van het thuispubliek en medecoureurs kreeg. "Ik geef dit weekend een 10 omdat alles zo goed ging", blikt Pedrosa terug op het weekend in Jerez. "Tijdens de ronde op de bus [tijdens de parade] begon ik bijna te huilen. Het onthaal was ongelofelijk, zowel van de fans als van de andere rijders. Ik begrijp dat het lastig is om in een competitie een rivaal te steunen, maar het was van hun kant heel aardig."

Onder het huidige MotoGP-reglement mag Pedrosa dit jaar nog twee keer met een wildcard deelnemen, maar die plannen zijn er voorlopig niet. "Ik doe dingen graag goed en ik heb een superteam en geweldige fabriek die achter mij staan. We hebben naar verloop van tijd snelheid gevonden, onze zwakheden geanalyseerd, de diepgewortelde aspecten die lastig te veranderen waren gladgestreken. Dat heeft ons dit jaar een voordeel gegeven. Ik ben erg blij met wat we al gedaan hebben, maar we moeten de jongeren de kans geven. Als we in Misano opnieuw in actie moeten komen omdat we de motor verder moeten ontwikkelen, dan bekijken we dat. Maar voor nu weten we dat nog niet."

Pedrosa merkte in Spanje wel dat hij sterk uit de startblokken schoot, maar naarmate het weekend vorderde snelheid verloor. "Door de jaren heen raak je wat roestiger dan de jonge rijders. In de vier starts die ik deed, verloor ik altijd posities", doelt hij op het feit dat zowel de sprintrace als hoofdrace door een rode vlag werd onderbroken met herstarts tot gevolg. "Op vrijdag was ik veel frisser, wat alerter. Op zaterdag was ik al een beetje minder scherp en vandaag merkte ik dat ik de vonk van de eerste dag had."