Rossomondo werd onlangs aangesteld als vervanger van Manel Arroyo. Hij was voorheen actief als vicepresident van global sponsorship and media voor de basketbalcompetitie NBA in de Verenigde Staten. Afgelopen week was Rossomondo voor het eerst aanwezig in zijn nieuwe functie, op het Circuit of the Americas voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta heeft hoge verwachtingen van de voormalig NBA-topman, aangezien hij na zijn komst sprak van een 'nieuw tijdperk in de MotoGP'.

Met zijn achtergrond in de populaire NBA heeft Rossomondo zichzelf ten doel gesteld om de MotoGP nieuw leven in te blazen en een nieuw publiek te bereiken, waar Formule 1-eigenaar Liberty Media in geslaagd is. "Het is een ongelofelijk eigendom, product", zegt Rossomondo in een exclusief interview met Motorsport.com over de Formule 1. "Dat is het echt. Maar ik denk dat wij net zo goed kunnen zijn, al dan niet beter. En ik denk dat we anders kunnen zijn, niet hetzelfde. Wij kunnen als MotoGP uniek zijn. Kijk, we zullen wat ideeën van hen stelen. We schuwen er niet voor om de goede ideeën te jatten, maar we zullen ook onze eigen ideeën gebruiken en hopelijk zullen zij wat van ons jatten."

Rossomondo maakt deel uit van een nieuwe bedrijfsstrategie bij Dorna om het commerciële traject van de MotoGP te versterken. Hij moet ervoor zorgen dat de MotoGP haar markt- en schermaandeel terugwint en dat een jonger publiek bereikt wordt. Het is een enorme uitdaging voor Rossomondo, maar die gaat hij graag aan. "Het betekent veel dat de MotoGP in mij gelooft, dat betekent dat zij geloven dat ik over de juiste vaardigheden beschik om dit avontuur uit te voeren", zegt de CCO.

Rossomondo stelt dat hij soms 's nachts wakker ligt, vol ideeën voor de MotoGP. Een van die ideeën is een manier vinden om de MotoGP het hele jaar relevant te houden, en niet alleen tijdens het raceseizoen. "Ik wil een competitie die relevant is wanneer er géén Grand Prix is. Ik wil de mensen het hele jaar betrokken houden, niet alleen bij de races. Net als de NFL. Zij hebben achttien drukke weekenden in het reguliere seizoen, maar blijven toch het hele jaar relevant." Daarnaast put hij inspiratie uit zijn werk in de NBA. "Als er iets is dat de NBA beter doet dan wie dan ook, is dat wel verhalen vertellen. Als zij in iets geloven, laten ze het bestaan", aldus Rossomondo.