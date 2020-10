Crutchlow 'tevreden' als MotoGP-carrière na 2020 voorbij is

Alex Marquez neemt de plek van Crutchlow in bij het satellietteam van Honda. De Spanjaard heeft een tweejarig contract getekend bij HRC, maar blijft niet bij het fabrieksteam. Het is nog niet duidelijk wat Crutchlow gaat doen in 2021, hoewel hij naar verluidt een voorcontract zou hebben getekend bij Aprilia. Dat team is nog altijd in afwachting van de uitslag in de dopingzaak van Andrea Iannone. Uiterlijk half november zal het internationaal sporttribunaal CAS uitspraak doen in de zaak.

Crutchlow debuteerde in 2011 in de MotoGP en reed sindsdien voor Tech 3 Yamaha, Ducati en LCR. In 2018 tekende hij een fabriekscontract bij HRC. Hij scoorde drie overwinningen en haalde zestien keer het podium. Hij is daarmee de meest succesvolle Britse rijder sinds Barry Sheene. Crutchlow is gemotiveerd om ook volgend seizoen nog op de grid te staan, maar heeft dat niet in eigen hand.

“Ik moet de hele situatie bekijken”, zei Crutchlow. “Ik denk dat ik in een goede positie ziet, mijn leven is op orde en ik denk dat ik alles gedaan heb in de MotoGP. Ik heb m’n best gedaan en als ik nu stop, dan kan ik blij zijn. Ik heb alles gedaan en heb niets aan het toeval overgelaten, ik heb 100 procent gegeven. Ik heb geen wereldtitel gewonnen, maar ik heb alles eraan gedaan. Natuurlijk wil ik nog graag racen, ik denk dat ik nog competitief ben en als er nog een mogelijkheid komt zal ik ernaar kijken. Maar op dit moment is er geen optie beschikbaar. Het hangt ervan af… Ik denk niet dat Aprilia niet voldoende investeert, ik denk dat ze een mooi project hebben en ze groeien door. Ze hebben met Massimo een goede leider, ze hebben met Aleix [Espargaro] een sterke coureur en ik denk dat ze op technisch vlak zeker beter worden. Het is zeker iets waar ik naar wil kijken.”

Andrea Dovizioso werd na zijn aangekondigde vertrek bij Ducati ook in verband gebracht met Aprilia, maar de rijder is niet geïnteresseerd in het project. Hij verkast waarschijnlijk naar Yamaha als testrijder. Bradley Smith heeft dit seizoen alle races voor Aprilia gereden als vervanger van Andrea Iannone, maar hij wordt voor de laatste races van dit seizoen vervangen door Lorenzo Savadori. Het Italiaanse merk heeft geen reden gegeven voor deze verandering, maar stelt wel dat Smith de testrijder blijft.