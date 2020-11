Crutchlow wordt testrijder bij Yamaha, stopt als actief coureur

Crutchlow kreeg nog voor de start van het seizoen te horen van HRC Honda dat hij volgend jaar vervangen zou worden bij LCR, het team waar hij zes seizoenen voor gereden heeft. Hij toonde vervolgens interesse in het Aprilia MotoGP-team, maar vertelde donderdagmiddag dat hij de renstal inmiddels heeft laten weten dat hij niet beschikbaar is. Over de details wilde Crutchlow geen uitspraken doen, maar het blessureleed van dit seizoen lijkt een van de belangrijke factoren. De Brit gaat waarschijnlijk in een rol als testrijder aan de slag bij Yamaha, verklaarde hij tegenover de verzamelde pers.

“Het is waar dat ik serieuze gesprekken voer met Yamaha en ik denk dat we op korte termijn een deal kunnen sluiten waar beide partijen blij mee kunnen zijn”, zei Crutchlow. “Het is een project waar ik interesse in heb, het past heel goed bij mij. Wat betreft mijn kennis van de MotoGP, mijn ervaring en mijn snelheid heb ik nog altijd iets te bieden. Ik denk dat het goed kan werken. Ik heb Aprilia geïnformeerd dat ik niet langer geïnteresseerd ben in dat project.”

Crutchlow kampte dit seizoen met veel blessures. Hij brak zijn pols in Jerez en moest vervolgens aan opgepompte armen geopereerd worden. Die wond herstelde maar heel moeizaam waardoor hij in Misano zelfs aan de kant moest blijven. Hoewel hij op den duur weer zal herstellen van de kwetsuren, heeft de huidige opbouw van het seizoen grote gevolgen gehad voor zijn prestaties. “Ik ben fit genoeg om weer te racen, maar met het huidige schema is het lastig. Met drie triple-headers is het lastig om te herstellen. Mijn arm is niet hersteld, maar in een andere rol kan ik zeker door. Ik ben niet blijvend geblesseerd, ik kan drie weken achter elkaar racen. Ik ben nog steeds competitief, ik ben nog snel en heb me nog op de eerste startrij gekwalificeerd in Aragon. Ik maak me wat dat betreft geen zorgen.”

Crutchlow reed de afgelopen zes jaar voor Honda, een deel van die periode stond hij onder contract bij de fabriek. Daarvoor reed Crutchlow ook een jaar voor Ducati en werkte hij zijn eerste MotoGP-seizoenen af bij Yamaha. Gevraagd hoe hij terugkijkt op de afgelopen jaren en hoe hij zich voelt na deze beslissing, zei hij: “Ik ben blij en verdrietig, dat moge duidelijk zijn. Ik ben uiteindelijk nog altijd een racer in hart en nieren, ik ben hier om mijn uiterste best te doen en ik geloof dat ik dat ook kan. Maar in deze sport verlies je vaker dan dat je wint. Als je met succes bedoelt dat het gaat om overwinningen, dan is 90 procent van de rijders in deze sport niet succesvol. Ik heb tien prachtige jaren gehad in de MotoGP, ik heb een mooie carrière gehad. Ik heb mijn eigen verwachtingen meer dan overtroffen en daar ben ik heel blij mee. Ik heb een geweldig leven op kunnen bouwen voor mij en mijn familie. Het is jammer dat ik niet meer als full-time rijder in de MotoGP actief zal zijn, maar aan de andere kant ben ik blij met wat ik bereikt heb. Dat is het. Als ik iets anders ga doen, zal ik daar al mijn energie voor geven.”