Crutchlow ook in 2022 testrijder bij MotoGP-team Yamaha

Cal Crutchlow nam eind vorig jaar afscheid van de MotoGP en stapte over naar Yamaha, waar hij als testrijder van het Europese testteam de opvolger was van Jorge Lorenzo. De Spanjaard kon door de coronacrisis maar weinig bijdragen aan de ontwikkeling van de M1. Dat was ook dit jaar nog lastig, maar Crutchlow heeft wel aardig wat dagen kunnen rijden. Hij was in februari actief tijdens de Qatar-tests en heeft diverse privétests afgewerkt. Recent debuteerde hij de 2022-versie van de Yamaha M1 in Aragon, eerder deze maand mochten de vaste rijders met dat nieuwe model werken.

Yamaha-baas Lin Jarvis verklaarde dat de testplannen voor het nieuwe seizoen opgeschaald worden en bevestigde dat Crutchlow deel uitmaakt van de plannen. “Ik kan zeggen dat we volgend jaar meer gaan testen”, zei Jarvis. “Dat is op dit moment het duidelijke streven van ons moederbedrijf. We runnen dit jaar een hybride-operatie met veel Japans personeel, in combinatie met een deel van onze Europese basis. We zullen meer Europese inbreng krijgen, maar we zullen blijven werken met een combinatie op elke locatie. We gaan ook zeker door met Cal. We hebben nog niet getekend, maar we hebben een mondeling akkoord dat Cal volgend jaar voor ons gaat werken in de toekomst. Daar zijn we inmiddels uit.”

Crutchlow reed in 2021 twee races als vervanger van Franco Morbidelli op de Red Bull Ring en kwam daarna nog twee races in actie toen Maverick Viñales weggestuurd werd, de Brit reed daardoor op Silverstone en in Aragon. In geen van de races scoorde hij punten, maar Crutchlow kwam tijdens die wedstrijden ook vooral in actie om het testprogramma op gang te houden nadat hij tussen april en augustus amper gereden had.

De fabrieksrijders van Yamaha hebben eerder hun tevredenheid uitgesproken over de inzet van Crutchlow als testrijder.