Crutchlow neemt gedwongen rust: "Heb m'n arm nog nodig"

De Honda-coureur werd vorige maand na de GP van Stiermarken geholpen aan een opgepompte rechterarm, maar de complicaties hebben ervoor gezorgd dat er veel vocht ontstond. Na de trainingen op vrijdag kon het vocht niet meer weggehaald worden en besloten de MotoGP-artsen om Crutchlow dit weekend aan de kant te houden. Dit kwam onder meer vanwege het infectiegevaar bij een dergelijke wond. Duidelijk is dat Crutchlow ook volgend weekend de tweede race in Misano moet missen. Hij zal zijn rust pakken en hoopt over twee weken weer aan de start te verschijnen als de MotoGP naar Barcelona gaat.

“De situatie is dat er veel vocht in m’n arm zit en we hebben samen met de dokter een beslissing genomen”, aldus Crutchlow. “Het heelt op dit moment niet, het heeft tijd nodig om te herstellen. Dat is de situatie. Het vocht zit nu ook bovenop de arm en dat is nog het schone deel van de arm. De bovenkant is nog goed, maar [de spier is aan] de onderkant beschadigd. Het vocht komt daar ook vandaan. Er zit een gat in m’n arm en daar zit het vocht in. Nu zit het vocht ook bovenop de arm, maar de enige manier om het eruit te krijgen is om dat met een naald te doen. Maar het risico op een infectie is zo groot omdat de arm al open is, we willen dat risico niet nemen en de dokters willen ook niet dat ik ga rijden omdat het gat in m’n arm moet herstellen. De enige optie was om nu niet te rijden.”

Gevraagd wanneer hij terug wil keren, reageerde hij: “Het eerste plan is om terug te keren in Barcelona, tot die tijd kan ik herstellen. Natuurlijk zal ik ook fysiotherapie nodig hebben. Ik ga maandag naar de artsen en kijken wat het plan is, we moeten ervoor zorgen dat de wond kan helen en hechten is geen optie. Het moet openblijven en het zelf laten helen, het is de voorbije dagen al gehecht en daar werd het alleen maar slechter van. De arm blies gelijk als een ballon op.”

Crutchlow vindt het teleurstellend dat in Misano niet langer heeft kunnen rijden aangezien hij vrijdag “een van de beste dagen” op de 2020-versie van de Honda had. “Ik ben teleurgesteld omdat ik me goed voelde, het was een van de beste dagen van het jaar. Wat betreft de snelheid, wat betreft m’n tempo. Het is jammer dat ik niet kan rijden, maar we moeten vooruitkijken. Ik wil dit jaar rijden en m’n arm moet op een acceptabel niveau zijn om te kunnen rijden. Maar ik moet ook naar de toekomst kijken. Ik kan m’n arm niet elke week beschadigen omdat ik hier wil racen. Ik heb die arm nog nodig in m’n leven hè.”

