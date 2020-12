Crutchlow gaat Assen het meeste missen na zijn MotoGP-carrière

Na tien jaar heeft Crutchlow besloten om een stap terug te doen. Hij was het reizen zat en moest zijn familie lang missen omdat enkel essentieel personeel in coronatijd toegang kreeg tot de paddock. De Britse rijder scoorde in zijn loopbaan drie overwinningen en heeft reeds een contract getekend waardoor hij in 2021 aan Yamaha verbonden is als testrijder.

Gevraagd naar de race die hij het meeste gaat missen, zei Crutchlow: “Sommige ga ik missen, maar sommige ook niet. Dat hangt ervan af hoe ik daar presteerde, maar ook hoever het reizen was. Ik houd niet echt van het reizen, maar ik weet zeker dat ik halverwege volgend jaar weer zin heb om te reizen en dat ik meer races wil bezoeken. Maar als ik een zou moeten kiezen is het Assen die ik het meeste ga missen. Ik zat in 2018 in dat gevecht, dat was die race met 170 inhaalacties. Dat was geweldig. Assen heeft altijd geweldige races geleverd en daar heb ik een mooi podium gescoord in 2013. Dat ga ik zeker missen. Silverstone natuurlijk ook, maar dat is omdat het m’n thuisrace was.”

Crutchlow won nooit op het legendarische TT Circuit, maar stond er in 2013 wel op het podium. Hij reed destijds nog in dienst van Tech 3 Yamaha: “Mijn beste herinnering [aan Assen] was waarschijnlijk 2013, dat was een race met Marc [Marquez]. Ik haalde hem aan het eind van de race in. Ik crashte nog bijna omdat ik hem van achteren aan zou rijden in bocht 1, maar dat was een goede periode in m’n carrière. Daar reed ik een goede race, dat is voor mij een mooie herinnering.”