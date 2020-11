Crutchlow emotioneel na laatste race: “Heb alles gegeven”

Crutchlow kondigde eerder deze maand zijn afscheid aan, hij gaat volgend seizoen verder als testrijder bij Yamaha. De drievoudig GP-winnaar begon vanaf de vierde startplaats en was in de warm-up voor de Portugese GP nog de snelste, maar in de race kon hij dat niet volhouden. Verscheidene fouten en hevige bandenslijtage wierpen hem in het tweede deel van de race terug naar de dertiende plaats.

“Het is emotioneel om te stoppen”, zei hij. “Ik heb deze race alles gegeven en dat is alles wat ik van mezelf kan vragen. Ten eerste, als we het hebben over de race moet ik zeggen dat ik teleurgesteld ben over het resultaat. Ik denk dat ik een goede positie had kunnen houden. Maar de banden sleten enorm hard, misschien vanwege de elektronica of de mapping had ik iets te weinig traction control aan het begin. Ik bleef vechten en ik ging een paar keer met 300 kilometer per uur van de baan in bocht 1. Ik heb niet opgegeven, ik ben ervoor gegaan en zo hoort het nu eenmaal.”

Hij vervolgde: “Het probleem is dat ik niets meer kon doen. Ik deed m’n best, ben er altijd voor gegaan. Ik wilde mijn laatste race op een goede manier finishen en dat is gelukt. Het was belangrijk om de finish te halen. Ik wou dat ik die fout niet gemaakt had, toen ik achter Pol zat ging ik van de baan en toen zat ik ineens tussen zes of zeven anderen. Ik bleef vechten. Het was nu eenmaal zo’n race. Ik ben blij met het feit dat ik gefinisht. Ik ben m’n carrière in de MotoGP begonnen met een crash en het had net zo goed ook zo kunnen eindigen.”

Hoewel hij emotioneel is over het feit dat hij niet meer gaat racen, geeft Crutchlow toe blij te zijn dat hij zijn carrière op deze manier heeft afgesloten. “Over het algemeen ben ik blij met de finish, het is klaar. Het was mooi om het zo af te sluiten met een gevecht met een aantal van de coureurs ter wereld. Ze hebben dit jaar races gewonnen en hebben vaak op het podium gestaan. Daar ben ik blij mee.”