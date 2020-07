Crutchlow praat met Aprilia: “Ontwikkelen RS-GP kan leuk zijn”

Cal Crutchlow racet sinds 2015 voor Team LCR Honda, maar aan dat dienstverband lijkt eind 2020 een einde te komen. De verwachting is dat hij vervangen gaat worden door Alex Marquez, die eind dit jaar bij het fabrieksteam van Honda plaats moet maken voor Pol Espargaró. De tweede motor van het team van Lucio Cecchinello is in principe gereserveerd voor een Japanner, momenteel is dat Takaaki Nakagami. Crutchlow beseft dat hij waarschijnlijk het kind van de rekening wordt, maar heel rouwig is de Brit daar niet om.

“Mijn tijd bij Honda is geweldig geweest en samen hebben we veel bereikt. Maar alle goede dingen komen op een gegeven moment tot een eind”, vertelde Crutchlow aan Bikesportnews.com. “Ik heb 19 podiums behaald met Lucio en zijn team, maar nu spelen er andere dingen. Als er geen deal komt met Taka kan ik misschien blijven, maar ik denk dat de kans daarop klein is.”

Bij Honda en Yamaha kan Crutchlow in 2020 niet aan de bak en ook KTM heeft de zitjes inmiddels gevuld, waardoor de 34-jarige rijder weinig opties heeft. Aprilia heeft nog wel knopen door te hakken en Crutchlow zou dat team graag versterken. “Eerlijk gezegd heb ik hier geen slecht gevoel over. Ik wil dat wat ik doe plezier geeft. Het draait niet om geld en ik denk dat het ontwikkelen van de RS-GP met Aleix Espargaro erg leuk kan zijn. Ik zie het als een kans om te proberen podiums te behalen met alle fabrikanten voor wie ik gereden heb in de MotoGP. En ik ben heel vastberaden om met veel toewijding aan het project de motor te helpen ontwikkelen. Ik weet zeker dat ik dat kan.”

Steun van Dorna-baas Ezpeleta

Crutchlow kan ook vertrouwen op de steun van Carmelo Ezpeleta, de CEO van Dorna. De Spanjaard wil graag minimaal één Brit in de MotoGP houden, iets wat bij een vertrek van Crutchlow niet het geval is. In een exclusief gesprek met Motorsport.com vertelde Ezpeleta dat hij meehelpt in het zoeken van een plekje voor Crutchlow: “Ik zou graag willen dat Cal nog een lange tijd bij ons blijft. En zoals we al vaak gedaan hebben, zullen we hem helpen om een plekje te vinden [voor 2021].”