Crew-chief verklaart het succes van ‘immer leergierige’ Marquez

Sinds zijn debuut in de MotoGP heeft Marquez bij Repsol Honda een hechte ploeg om zich heen verzameld. Hernandez is als crew-chief - of zoals hij het zelf liever noemt 'track engineer' - de spil in die samenwerking. Hij werkt al sinds 2011 samen met Marquez, toen hij nog wereldkampioen moest worden in de Moto2. Hij neemt beslissingen als het gaat om afstellingen en zorgt ervoor dat de communicatie tussen de verschillende personen binnen het team zo goed mogelijk verloopt. Hij is echter ook de persoon die Marquez soms moet afremmen of moet optreden als psycholoog. Marquez kan het werk van Hernandez en de andere teamleden op waarde schatten, bleek nadat hij zijn zesde MotoGP-titel in zeven seizoenen veroverde. De coureur prees zijn team dat ze het hele seizoen op hoog niveau gewerkt hadden en de concentratie geen moment verloren waren.

Er is bijna niemand die dichter op Marquez zit dan Hernandez. Hij heeft het ‘opgroeien’ van de achtvoudig wereldkampioen dan ook van dichtbij meegemaakt. Van de wereldtitels in 2013 en 2014 tot de nederlaag in 2015. De laatste vier jaar heeft Marquez de kampioenschappen weer aaneen geregen. Dat is geen toeval, laat Hernandez in gesprek met Motorsport.com doorschemeren: “Marc krijgt ieder jaar meer ervaring en kennis, hij blijft ook maar leren. In zijn eerste twee jaren in de MotoGP leek alles heel makkelijk. Hij was jong, hij had geen druk van buitenaf. Bovendien was de motor een stuk beter en was het verschil met de andere merken een stuk groter.”

Na verloop van tijd veranderde de mentaliteit en waren kampioenschappen het voornaamste doel van de coureur uit Cervera. “Het was altijd de dood of de gladiolen met Marc. Dat is een passende kreet voor die periode. In 2015 realiseerde hij zich dat hij die niet met die mentaliteit kon blijven rijden als hij kampioenschappen wilde winnen. Ik moest dat eerst ook leren toen onze doelstelling veranderde en we soms genoegen moesten nemen met een derde of vijfde plaats.”

In 2016 pakte Marquez opnieuw de wereldtitel in een seizoen dat gelijkenissen vertoonde met het huidige seizoen. Ook nu beschikt Marquez niet over de beste motor op de grid. Hernandez meent dat de coureur in die tijd juist harder wil werken om zijn doel te bereiken: “Het jaar erna wonnen we met een machine die ten opzichte van de anderen niet zo goed was. Marc wist dat ook, we hadden op meerdere vlakken problemen, maar hij weigerde de handdoek in de ring te gooien. Het motiveerde hem juist. Hij heeft nooit excuses gezocht wat betreft de motor, hij wist dat het hem weinig goeds zou doen. Hij geeft 200 procent als hij op het circuit is. Wanneer de motor hem niet helpt, doet hij het zelf.”

Ook in 2020, als Marquez voor zijn negende wereldtitel gaat, zal hij zichzelf weer proberen te verbeteren. “Hij blijft altijd leren. Nu heeft hij een manier gevonden om te winnen door weg te rijden in de eerste ronde. Dat was tot nu toe onmogelijk voor ons. Ik weet ook niet waar zijn limiet ligt”, besluit Hernandez.

Met medewerking van Oriol Puigdemont