Crew-chief Marquez: “De coureur maakt het verschil in de MotoGP”

In de Formule 1 wordt vaak de discussie gevoerd over de invloed die een coureur heeft op het succes van zijn team. Lewis Hamilton is immers al jaren dominant met de Mercedes F1-wagen, maar hoe groot is het aandeel van de coureur in dat succes? Of kan elke coureur races en kampioenschappen winnen met het dominante materiaal van de Zilverpijlen? Die discussie wordt ook wel gevoerd in de MotoGP, maar daar zit de vork toch iets anders in de steel en is de invloed van een coureur veel groter.

“De verantwoordelijkheid [voor een goede motor] ligt deels bij het team, maar op het circuit moet de coureur het doen. Met dezelfde motor en hetzelfde team hebben we hele andere resultaten gezien bij een andere rijder. Dus de rijder is de beslissende schakel in het geheel”, aldus Hernandez in gesprek met Motorsport.com. Marquez is daarbij van grote waarde voor Honda, mede door zijn vermogen om zich aan te passen in een lastige situaties. “Van alle rijders waarmee ik gewerkt heb, is Marc de beste als het gaat om de aanpassing in moeilijke situaties. Hij won in 2016 het wereldkampioenschap met een motor die aantoonbaar slechter was dan de andere machines. En hij won het kampioenschap omdat hij individueel het verschil wist te maken.”

HRC Honda kreeg de afgelopen jaren meermaals het verwijt dat het alleen voor Marquez zou werken. De Spanjaard won immers de ene na de andere race terwijl de andere coureurs van het merk met hangen en wurgen in de top-tien eindigden. De problemen van Honda zijn uitgebreid omschreven in de afgelopen jaren, maar Marquez wist er telkens omheen te rijden. Hernandez is het dan ook niet eens met de stelling dat de RC213V alleen geschikt is voor Marquez. “De Honda is niet bepaald een simpele machine, maar ik ben het er niet mee eens dat de motor enkel voor Marc is. Bij dit merk is er één rijder die gewoon een stap boven de andere rijders staat. Hij doet dingen die een andere coureur niet kan. Dat is wel de reden dat we werken aan een manier om de motor gebalanceerder te maken. Het is een lastige machine maar ineens heeft ook [Takaaki] Nakagami snelheid gevonden.”

De zoektocht naar vertrouwen met de motor is zeer complex, maar volgens Hernandez niet onmogelijk. Zo maakte Stefan Bradl, de vervanger van de geblesseerde Marquez, ook flinke stappen vooruit in het afgelopen seizoen. “De Honda is een echte racemotor en je moet het ultieme vertrouwen hebben in het materiaal om de limiet op te zoeken. De machine brengt een coureur aan het twijfelen, maar daar moet je doorheen. Dat is het moment dat een rijder bepaalt of hij het probeert of dat hij in zijn comfortzone blijft. Stefan maakte een grote stap toen hij eenmaal vertrouwen had in de motor en dingen deed die hij voorheen niet kon.”