Niet alleen de langverwachte zege van Marc Márquez was na de MotoGP-race op Aragón het gesprek van de dag, maar ook de crash tussen Alex Márquez en Francesco Bagnaia hield de paddock bezig. In de twaalfde ronde schoot voorbij de apex in de bocht en Bagnaia hoopte daarvan te profiteren door zijn concurrent buitenom te verschalken. Het eindigde in een botsing en een fikse valpartij, waarna beide coureurs wonderbaarlijk genoeg zonder problemen konden opstaan. Beide rijders waren na de race duidelijk over wie volgens hen de schuldige was: zij wezen namelijk naar elkaar. Johann Zarco vindt dat Bagnaia in de spiegel moet kijken.

"Hij houdt te weinig rekening met anderen. Ik denk dat in het vervolg coureurs gaan vertragen om hem voorbij te laten", vertelt de Fransman na afloop van de race tegenover onder andere Motorsport.com. "Hij deed dat al in Le Mans [in 2023] met Maverick Viñales en ik weet niet of dit in andere races ook al is gebeurd." Hij voegde er later aan toe dat de crash in Aragón deed denken aan het ongeval mat Marc Márquez en Bagnaia in Portimão, waar op ongeveer dezelfde manier de coureurs onderuit gingen.

Zarco vindt dat Bagnaia de situatie beter in had moeten schatten. "Bagnaia had het gevoel dat hij [Alex Márquez] op zijn lijn kwam - het klopt dat Bagnaia de betere lijn had - maar Alex reed ook al op een goede lijn. Dan is het logisch dat Alex doorzet", aldus de LCR Honda-coureur. "Soms lijkt het erop dat Pecco zich er tussendoor drukt, omdat hij denkt dat we allemaal zullen remmen om hem te laten passeren."

De wedstrijdleiding besloot het incident als race-ongeluk te bestempelen en deelde geen straf uit, maar in hun eerste reactie waren de betrokken coureurs het daar niet mee eens. Om het conflict te sussen zijn Bagnaia en Márquez door Ducati-baas Gigi Dall'Igna in een motorhome geplaatst om de lucht te klaren - en dat is gelukt.

Bezzecchi en Quartararo scharen zich achter Bagnaia

Ook andere coureurs hadden ook hun mening paraat. VR46-coureur Marco Bezzecchi koos openlijk de kant van Bagnaia en stelde dat Márquez bewust instuurde, want het was volgens Bezzecchi onmogelijk dat hij Bagnaia niet had gezien. Ook Yamaha-coureur Fabio Quartararo wees naar Márquez als schuldige, al is hij minder uitgesproken dan Bez. "Wanneer ga je zo wijd in die bocht? Het was vies en dan is het lastig om weer goed op de lijn te komen. Pecco bleef op die lijn en ik denk dat Alex iets meer blaam treft. Het was daar vies en hij ging wel heel erg wijd", aldus de MotoGP-kampioen van 2021.