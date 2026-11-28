MotoGP GP van Valencia

Coureurs steunen Marc Márquez en halen uit naar wedstrijdleiding na sprintfiasco in Valencia

De rivalen van Marc Márquez waren het erover eens dat de officials van MotoGP zaterdag de fout ingingen - en niet alleen wat betreft de straf van de kampioen in de sprintrace van de GP van Valencia

Richard Asher Rachit Thukral

Gepubliceerd: 28 nov 2026, 18:39

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Marc Marquez, Ducati Team

Foto: Jose Breton - Pics Action - NurPhoto - Getty Images

MotoGP-rijders zijn niet te spreken over de manier waarop de wedstrijdleiding de problemen bij de start van de sprintrace van de Grand Prix van Valencia heeft aangepakt. De kritiek richt zich op de trage reactie op de kapotte rode lichten, de herstartprocedure en de straf voor Marc Márquez.

Door een technisch probleem met de startlichten raakten motoren oververhit terwijl de rijders wachtten tot de lichten uit zouden gaan. De Ducati van Márquez vloog in brand en moest van de grid worden gehaald. Dat leverde de tienvoudig wereldkampioen, die ook zijn laatste MotoGP-weekend viert, een omstreden straf op.

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Naast de brede steun voor Márquez na zijn straf vonden de rijders dat hij niet de enige had moeten zijn die zijn machine van de baan duwde. Door de lange vertraging terwijl het probleem met de lichten werd opgelost, leefde het gevoel dat het geen goed beeld opleverde dat iedereen maar op de grid bleef staan.

"Het was vreemd", zei Yamaha-rijder Fabio Quartararo. "Ik wist niet of ik wel of niet naar de box moest, maar ik denk dat we na zoiets terug naar de box moeten en snel opnieuw moeten starten. Dat zou professioneler zijn dan 25 minuten op de grid blijven staan."

Op de vraag of hem was verteld waarom het veld na de storing met de lichten en de brandende Ducati niet terug naar de pits werd gestuurd, zei hij: "Ik denk dat het best belangrijk is om dat te weten, maar op dat moment maakte het me niet zoveel uit. Ik stond daar gewoon. Ik probeerde vooral rustig te blijven."

Marcs broer Álex Márquez zei dat het "best stom" voelde om na de eerste chaos op de grid te blijven staan.

Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Jose Breton - Pics Action - NurPhoto - Getty Images

"Ik denk dat het in die situatie zo makkelijk was om iedereen naar de box te sturen en een nieuwe race te organiseren", zei hij. "Een nieuwe sprintrace met een snelle startprocedure. Ik weet niet waarom we daar 20 minuten op de grid stonden. Ik voelde me best stom dat ik daar 20 minuten stond, alleen maar te wachten op de opwarmronde.

"Want eerlijk gezegd denk ik dat het voor het imago [van de sport] en alles beter was geweest om terug te keren naar de box. Iedereen doet de helm af, gaat zitten. Daarna doe je de snelle startprocedure.

"Maar zij hebben hiervoor gekozen en dat is iets waar wij geen controle over hebben."

Over de dubbele long lap penalty voor zijn broer zei Álex dat hij op zijn tong beet: "Ik zal proberen mijn nette mening te geven. Want mijn echte mening zou te hard zijn.

"Ik denk dat dit een probleem met de lichten was. We zaten 11 seconden op de [toeren]begrenzer. Daarom vloog de motor van Marc in brand."

Het was geen verrassing dat Jack Miller zich een stuk directer uitsprak.

"Dat Marc na wat hem overkwam een dubbele long lap krijgt, ik bedoel: het was toch niet zijn f****** schuld dat die motor in brand vloog", zei de Australiër.

Jack Miller, Pramac Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

"We moesten daar op de begrenzer blijven staan en hij stond natuurlijk in racemodus, dus hij hield hem op de begrenzer. Je gaat hem dan niet f****** uitzetten, weet je, en dan gaan de lichten uit! Die Ducati's liepen duidelijk behoorlijk warm."

Gevraagd of Márquez de motor uitzetten het risico had vergroot dat hij van achteren werd geraakt, zeker gezien zijn startplek op de eerste rij, was Miller het daarmee eens.

"Als je op de eerste startrij staat, heb je in feite f****** 22 man achter je die je kunnen aanrijden. Dus ik vond niet dat hij gestraft had moeten worden. We hadden terug naar de box moeten gaan en een snelle herstart moeten doen."

De tijdelijke teamgenoot van Márquez bij het fabrieksteam van Ducati Team, Iker Lecuona, was ook verontwaardigd over de late beslissing om de start af te breken en over de straf voor Marc.

"Ik begrijp niet waarom de wedstrijdleiding niet [eerder] een beslissing nam. Ze moeten die na vijf seconden nemen. Want we hebben de motoren voor niets gesloopt. Dat slaat nergens op", zei hij.

"Na vier seconden, of maximaal vijf, is het voor ons te lang. Dan oververhitten we de koppeling, oververhitten we de motor. En we verliezen onze focus.

"Dus ik stak mijn hand op om te zeggen: 'Hé, we moeten dit stoppen. Ik ben hier eerlijk gezegd kwaad over.' Ze moeten sneller reageren en het niet zover laten komen."

Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Over de dubbele long lap penalty voor Márquez zei Lecuona dat de regels zeker op de schop moeten: "Ik ken de regel. Als het onze fout is, begrijpen we het. Als het niet onze fout is... dan moeten ze die regel veranderen, want het slaat nergens op dat hij twee long lap penalties kreeg."

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Wereldkampioen van 2024 Jorge Martín wilde zich er minder graag in laten meeslepen, maar was het ermee eens dat het een tegenvaller voor Márquez was.

"Regels zijn regels", zei de Aprilia-rijder. "Het is mij in het verleden ook overkomen.

"Het is niet jouw schuld als je motor in brand staat of stilvalt. Maar dit zijn de regels. Het is niet anders. Ik vind het wel jammer voor het laatste weekend van Marc. Morgen zal hij snel zijn en krijgen we een echt gevecht."

LCR Honda-rijder Johann Zarco kwam misschien met de meest cynische kijk van alle rijders. Volgens hem zouden de officials zich flexibeler hebben opgesteld als Márquez het kampioenschap vorig weekend in Portimao nog niet had beslist.

"Het is makkelijker nu hij wereldkampioen is", zei de 36-jarige Fransman. "Ik weet zeker dat hij die straf niet had gekregen als hij nog om het kampioenschap had gestreden."

Aanvullende berichtgeving door Matteo Nugnes

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- Het Motorsport.com-team

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