Corona vloek en zegen voor Honda: “Konden uitgebreide studie doen”

Grip aan de achterkant van de machine was in de afgelopen seizoenen een groot probleem, net als het functioneren van de belangrijke motorrem. Hierdoor was de RC213V moeilijk te besturen voor coureurs anders dan Marc Marquez. Met het ontbreken van de achtvoudig wereldkampioen door zijn blessures zag men bij Honda de noodzaak in om de machine te verbeteren.

“Laat ik beginnen met de filosofie van het motorblok, daar hebben we twee jaar aan ontwikkeling in zitten”, legt technisch manager Takeo Yokoyama de veranderingen uit. “Dit is inclusief de uitgebreide studie die we gedaan hebben tijdens de coronaperiode toen we niet in de fabriek konden werken. We hadden tijd om zaken te bestuderen en die tijd hadden we normaal gesproken niet gehad. We hebben geprobeerd om meer te veranderen dan anders en dan heb ik het niet over vermogen, maar meer over het karakter van de machine en het overbrengen van het vermogen op het asfalt. Uiteindelijk zijn we tot de conclusie gekomen dat we veel meer moesten veranderen dan we normaliter gedaan zouden hebben.”

Het gaat daarbij niet alleen om de interne delen van de motor, stelt Yokoyama. “Het gaat dan bijvoorbeeld ook om de bevestigingspunten van het motorblok op het chassis, dat heeft weer invloed op de hele motor. Uiteindelijk zijn dit ook zaken die bepalend zijn voor het uiterlijk. De lange ontwikkelingsperiode die we door corona kregen was erg nuttig en we hebben meerdere stappen kunnen zetten.”

Van Honda wordt verwacht dat ze vooraan meedoen in de MotoGP en dat is precies het doel in 2022. Ook werd de machine aangepast op de constructie van de Michelin-band, die aan het begin van 2020 geïntroduceerd werd. “Het was lastig dat we Marc kwijt waren, maar afgezien daarvan was de introductie van de Michelin-band voor 2020 ook een lastige voor ons. Het heeft veel tijd gekost om uit te vinden hoe we daar het maximale uit konden halen, daar hebben we dit jaar meer focus op gelegd."

Marquez ook in 2022 “nog niet topfit”

Voor het eerst in jaren heeft Honda kopman Marquez weer aardig fit aan de start van het seizoen. Naast het herstel van zijn armblessure had de achtvoudig wereldkampioen de afgelopen maanden ook last van diplopie, waardoor zijn zicht niet goed was. Sinds enkele weken is de Spanjaard weer in training omdat zijn ogen naar behoren werken. De arm blijft echter een probleem, weet teambaas Alberto Puig. Ondanks aanpassingen in het trainingsregime zal Marquez daar ook in 2022 nog mee worstelen.

“Het belangrijkste is dat zijn zicht weer goed is, daar waren we vijf maanden geleden helemaal niet zo zeker van”, zegt Puig. “Hij had echt een probleem en gelukkig is hij daarvan hersteld, dat is een belangrijk startpunt. Het tweede is dat hij vorig jaar vel last gehad heeft van zijn schouder en het is nog maar de vraag of hij daar dit jaar van zal herstellen. Hij heeft wat zaken aangepast in zijn trainingsprogramma en ik weet vrij zeker dat hij daar flink door zal verbeteren. Ik ben echt optimistisch. Ik weet hoe hij vorig jaar gereden heeft, maar zelfs met die lastige situatie won hij drie races. Ik verwacht dit jaar echt geweldige dingen van hem.”

Komend weekend vindt het tweede testweekend voor de start van het seizoen plaats op het nieuwe Mandalika Circuit. Het MotoGP-seizoen begint op zondag 6 maart in Qatar.