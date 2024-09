Is contractverlenging Dorna en FIM de perfecte boost voor Liberty?

Zoals gebruikelijk is bij nieuwe contracten tussen meerdere partijen in de auto- en motorsport, is het vaak de looptijd van een contract die de krantenkoppen haalt. Toen Dorna en de FIM aankondigden dat ze een verlenging tot 2060 hadden getekend, lag de focus dus volledig op de duur van de deal. Er werd niet gesproken over het bedrag dat Dorna aan de FIM heeft betaald voor de verlenging, maar ook niet over het feit dat de vorige deal al tot 2043 liep. Desondanks is de aankondiging van groot belang, doordat Liberty Media steeds dichter bij het afronden van de overname van Dorna komt.

Liberty Media heeft de commerciële rechten van de Formule 1 al in handen en heeft eerder dit jaar plannen aangekondigd om 4,2 miljard dollar te betalen voor 86 procent van Dorna Sports, het bedrijf dat de commerciële rechten van de MotoGP heeft. Ter voorbereiding op het afronden van de deal heeft Liberty geld binnengehaald door 825 miljoen dollar aan F1-aandelen te verkopen. De volledige overname van Dorna wordt tegen het einde van het jaar verwacht.

De Formule 1 is al in handen van Liberty, de MotoGP eind dit jaar in principe ook. Foto door: Steven Tee / Motorsport Images

In de nieuwe structuur blijft Dorna een onafhankelijk gerund bedrijf dat de commerciële rechten en tv-rechten van de MotoGP behoudt, maar de financiële resultaten worden toegeschreven aan de Formula One Group van Liberty Media. Carmelo Ezpeleta, die sinds 1994 al de CEO van Dorna is, behoudt zijn positie en blijft met zijn managementteam dus verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Dat blijven ze doen vanuit het hoofdkwartier in Madrid. Door de licentieovereenkomst met de FIM te verlengen heeft Dorna zijn eigen toekomst veiliggesteld en de winstgevendheid van het bedrijf verbeterd, wat in het licht van de overname door Liberty belangrijk is. In essentie heeft Dorna zichzelf sterker gemaakt.

Ook voor Liberty Media past het verwerven van de rechten door Dorna bij de visie die het zelf heeft voor de MotoGP. In de Formule 1-tak heeft Liberty voor waardevermeerdering gezorgd door langlopende contracten te tekenen met circuits en promotors. De deal met de FIA voor de commerciële rechten was er echter al en die loopt door tot 2110. De looptijd van de deal met de MotoGP lijkt daardoor heel kort, maar het is een belangrijke stap die benadrukt hoe serieus Liberty Media bezig is met de nieuwe aanwinst.

We zien al wat kruisbestuiving met de F1-activiteiten, met gerichte vragen aan Formule 1-coureurs over MotoGP. Het doel is de aantrekkingskracht op te bouwen. Liberty Media heeft grote aspiraties en de aankoopprijs van 4,2 miljard dollar laat zien hoeveel waarde het bedrijf hecht aan de top van de motorracerij, nadat het in 2016 al acht miljard dollar betaalde voor F1. Het belangrijkste zal nu zijn hoe Liberty Media samenwerkt met Dorna.

In hoeverre worden de ideeën van Liberty Media ook echt doorgevoerd door Dorna en de FIM? Foto door: LCR Honda MotoGP Team

Toen Liberty de Formule 1 kocht, bleef er maar weinig over van de oude structuur nadat Bernie Ecclestone uiteindelijk uit zijn functie was gezet. Het had een blanco canvas waarmee het aan de slag kon om veranderingen door te voeren, zoals het bedenken van een nieuw logo, het openstellen voor sociale media en het introduceren van eigen mensen om de operatie te leiden. Er werden snel beslissingen genomen en hoewel niet alles werkte zoals bedoeld, slaagde het bedrijf erin om snel veranderingen door te voeren. Deze samenwerking met Dorna wordt waarschijnlijk een heel ander verhaal. Dorna heeft de show jarenlang succesvol gerund en houdt de touwtjes in handen, met als extra voordeel dat de rechten tot 2060 zijn veiliggesteld.

De toekomst van de MotoGP ziet er rooskleurig uit en de nieuwe overeenkomst toont betrokkenheid, maar het succes van de samenwerking tussen de drie partijen wordt de sleutel. Liberty Media mag dan wel ideeën hebben, maar het is afhankelijk van de uitvoering ervan door Dorna en de FIM. Zoals bij alles gaat het niet om de lengte van de overeenkomst, maar hoe de relatie daadwerkelijk werkt.