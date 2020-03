Contractonderhandelingen Petrucci vertraagd door corona

De ervaren rijder kreeg afgelopen jaar na zijn zege in Mugello een eenjarige contractverlenging voorgeschoteld. Petrucci moest zich in de beginfase van het MotoGP-seizoen 2020 wederom bewijzen om een nieuwe deal af te dwingen. Het coronavirus zorgt wereldwijd voor veel chaos en oponthoud. Ook de motorsport ligt de komende weken nog stil. Voorlopig is de Grand Prix van Spanje in mei de eerstvolgende race die nog niet van de kalender is gehaald, maar menigeen verwacht dat ook de race op het circuit van Jerez de la Frontera niet door zal gaan.

De kansen van Petrucci om langer aan te blijven als teamgenoot van Andrea Dovizioso werden in de wintermaanden groter toen Ducati-targets Maverick Viñales en Fabio Quartararo hun contracten bij Yamaha verlengden. Toch liggen er met Jack Miller en Johann Zarco geduchte kapers op de kust.

“We zijn de contractonderhandelingen met Ducati nog niet begonnen. Dat was zeker wel het geval geweest als het kampioenschap van start was gegaan”, erkent Petrucci in gesprek met Sky Italia. “Alles wordt uitgesteld tot juli en augustus, tot het middelste gedeelte van het kampioenschap om te zien hoe het ervoor staat. Ik blijf graag bij Ducati. Ik race sinds 2015 voor hen en ik heb altijd in de positie willen verkeren waarin ik nu zit. Ik weet dat er veel sterke rijders azen op mijn plekje maar het doel is om hier nog vele jaren te blijven. De verlenging ligt in mijn handen, het hangt allemaal af van mijn resultaten. Als ik niet goed presteer moet ik om me heen kijken.”

Onbekende omstandigheden

Nadelig voor Petrucci is het feit dat de races waarin hij afgelopen jaren sterk presteerde nu uitgesteld of afgelast zijn: “Ik weet niet hoe het fysiek zal zijn om aan het eind van het seizoen zoveel races te moeten rijden. Dit is voor iedereen nieuw. Ik hou van Jerez en de circuits die daarna komen: ik heb altijd goed gepresteerd op Le Mans en Mugello, Barcelona, Assen. Er komt geen zomerstop, we krijgen te maken met klimaatomstandigheden in Argentinië, Amerika en Valencia die we nooit eerder hebben meegemaakt. Niemand weet hoe we daarop gaan reageren.”

Met medewerking van Jamie Klein