Concurrentie verbolgen over ontwikkelingsvoordelen KTM

KTM en Aprilia mogen normaal gesproken hun motoren ontwikkelen omdat ze binnen het concessiesysteem vallen. Honda, Yamaha, Ducati en Suzuki hebben die mogelijkheid niet meer na de start van het seizoen. Als gevolg van de coronacrisis en het beperken van kosten was besloten dat alle zes de fabrikanten hun motorblok niet meer zouden ontwikkelen. Motorsport.com onthulde vorige week dat KTM wel de kans zou krijgen om het blok te ontwikkelen, ook na het verliezen van de concessies. Recent pakte KTM haar tweede overwinning van het seizoen waardoor het voldoende punten heeft gepakt om van de concessies af te geraken.

Het feit dat KTM ondanks het verliezen van de concessies mag blijven ontwikkelen is een schop tegen het zere been van de concurrenten. Een bron van Motorsport.com, die present was bij de bijeenkomst van de MotoGP-fabrikanten, gaf een verklaring voor de dispensatie van KTM. “We geloven dat KTM voor 2021 bezig is met een super krachtbron”, liet deze bron aan Motorsport.com weten. “In tegenstelling tot de rest mogen ze de motor openen en aanpassen, zonder beperkingen. Ze kunnen zelfs, als ze dat willen, een volledig nieuw blok maken.”

Motorsport.com heeft begrepen dat KTM in het originele voorstel van de MSMA, het samenwerkingsverband van fabrikanten, toestemming zou krijgen om twee extra blokken te gebruiken gedurende het seizoen. Dit is vooral omdat het merk zorgen zou hebben over de betrouwbaarheid van het blok. In het geval van een regulier seizoen met twintig races zou men negen krachtbronnen mogen gebruiken in plaats van de zeven die de reguliere teams mogen inzetten. Aangezien er onder de zes fabrikanten geen consensus bereikt kon worden, hebben de verantwoordelijken van de Grand Prix Commission (die reglementswijzigingen moeten goedkeuren) een interventie gedaan met betrekking tot onderdelen waar een homologatie op rust (motorblokken en aerodynamische fairings).

Op dit moment is de betreffende regel als volgt omschreven: “Elke fabrikant die concessies heeft in 2020 en er in 2021 zonder begint, heeft zich vanaf het eerste evenement van 2021 te houden aan de homologatieregels van de krachtbron. Op dat moment moet de specificatie voor 2021 gepresenteerd worden aan de technisch directeur.” De positie van KTM zorgt voor verbolgenheid bij de concurrentie, enkele fabrikanten vinden het onterecht dat de renstal een voordeel krijgt met het ontwikkelen van de krachtbron. Andere fabrikanten moeten het huidige materiaal blijven gebruiken in het komende seizoen.

Met medewerking van Oriol Puigdemont