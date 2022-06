Concurrentie schrikt van sterk Aprilia: “Heel lastig te verslaan”

Aleix Espargaro kleurde de tweede vrije training op zijn eigen Circuit de Barcelona-Catalunya. Hij was in die oefensessie meer dan drie tienden sneller dan Aprilia-teamgenoot Maverick Viñales op P2. Espargaro is bezig aan het seizoen van zijn leven. Hij stond de afgelopen vier races op het podium en won eerder dit jaar de Grand Prix van Argentinië. De omstandigheden daar zijn vergelijkbaar met die in Barcelona, waar het asfalt maar heel weinig grip geeft. Als gevolg daarvan wezen de meeste rijders Espargaro al aan als de grote favoriet voor deze race. Fabio Quartararo beraamde het voordeel van de Aprilia-kopman op ongeveer een halve seconde, Bagnaia waagde zich niet aan een specifiek getal.

“Hun snelheid in VT1 was schokkend”, zegt Bagnaia, die zelf op de vierde plek stond na de vrijdagse trainingen in Barcelona. “Dat waren de eerste ronden pas. Ze hebben hier eerder dit jaar ook al gereden met de straatmotor, wat een klein voordeel is, maar feit blijft dat Aprilia heel erg sterk is als er weinig grip is. De tractie van de Aprilia is fantastisch, dat valt me het hele jaar al op. Maar op dit circuit maken ze een groter verschil, omdat alle andere rijders minder grip hebben. Ik weet het niet zeker, ik heb nooit op die motor gereden, maar het zit absoluut in het karakter van die machine. In Argentinië was er ook maar weinig grip en daar waren ze ook snel. Aleix rijdt fantastisch op dit moment en Maverick begint nu op dezelfde manier als Aleix te rijden. Het wordt lastig om ze op dit circuit te verslaan.”

Espargaro: "Voorkant nog niet helemaal onder controle"

Espargaro waakt op zijn beurt voor overmoed. Hij stelt dat hij de sterke punten van de Aprilia nog niet optimaal kan benutten. “Er is echt heel weinig grip”, zegt Espargaro. “Voorheen was Brno het circuit met de minste grip, nu is dat Barcelona. Je moet je daarop aanpassen. Helaas is het aan de achterkant voor iedereen hetzelfde met de traction control, werken aan de elektronica is heel belangrijk. Ik voel me nog niet optimaal. De voorkant van de machine doet nog niet helemaal wat ik graag wil. Maar over het algemeen heb ik geen problemen. We hebben de vrijdag pas gehad en moeten rustig blijven. Maar het is dit seizoen wel een trend dat je sterk aan de vrijdag moet beginnen om tijdens het weekend mee te doen. Anders wordt het lastig.”