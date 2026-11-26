MotoGP GP van Valencia

Circuit Valencia verwijdert muurschildering voor Valentino Rossi en vervangt die door megascherm

Slechts enkele dagen nadat Marc Márquez Rossi's negen wereldtitels had overtroffen, heeft de Italiaan niet langer een exclusief eerbetoon in Valencia

Rubén Carballo Rosa

Gepubliceerd: 26 nov 2026, 17:52

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In 2021 plaatste het Circuit Ricardo Tormo in Valencia een muurschildering als eerbetoon aan Valentino Rossi, ter gelegenheid van zijn afscheid van de MotoGP. Vijf jaar later is het kunstwerk vervangen door een reusachtig scherm van 64 vierkante meter.

Vijf seizoenen geleden hing ‘Il Dottore’ zijn helm aan de wilgen, in elk geval wat de motorsport op twee wielen betreft, tijdens de traditionele seizoensfinale in Valencia. Samen met de rest van de rijders op de grid kreeg hij een passend afscheid, net als met de fans die ondanks de toen geldende COVID-19-beperkingen aanwezig konden zijn.

Gezien zijn lange loopbaan, met negen wereldtitels in de motorsport, 115 overwinningen en 235 podiumplaatsen in meer dan 400 races, bracht het circuit een groots eerbetoon aan de Italiaan.

De enorme muurschildering werd onthuld op een van de hoofdgebouwen van het circuit: het gebouw naast het rechte stuk langs start-finish, de hoogste constructie naast de paddock en de pitstraat. Het werk werd door Circuit Ricardo Tormo besteld bij streetartist Axe Colours. Rossi zette zelf met verf zijn handtekening op het kunstwerk, in zijn kenmerkende gele kleur.

Maar toen de rijders, de eerste journalisten en fans dit jaar bij het circuit arriveerden voor de MotoGP-finale, was de muurschildering verdwenen. Op die plek stond nu een reusachtig scherm (zie hierboven).

De officiële uitleg op de website van het circuit luidde dat het besluit is genomen vanwege de staat van de muur waarop de muurschildering was aangebracht, en dat het nieuwe digitale format nog altijd zal dienen als eerbetoon aan Rossi - en aan anderen.

“Het eerbetoon werd gemaakt tijdens het Grand Prix-weekend waarin Rossi zijn laatste MotoGP-race reed”, stond in de tekst. “Circuit Ricardo Tormo en MotoGP organiseerden meerdere initiatieven om de loopbaan van de negenvoudig wereldkampioen te vieren. Een daarvan was het enorme kunstwerk dat op het circuit bleef als permanente herinnering aan het afscheid van de Italiaanse rijder.

“Vijf jaar later maakte de achteruitgang van de muur waarop de door urban artist Axe Colours geschilderde muurschildering was aangebracht het noodzakelijk om de gevel van het gebouw te herstellen. Voor die werkzaamheden moest de muurschildering worden verwijderd en dat bood de mogelijkheid om het eerbetoon om te vormen tot een nieuw digitaal format. “Het kunstwerk is nu vervangen door een scherm van 64 vierkante meter, waarop Rossi’s beeltenis tot leven komt met beweging en audiovisuele content. De installatie behoudt het eerbetoon aan nummer 46, maar maakt het ook mogelijk om dat af te wisselen met andere beelden die verbonden zijn aan de geschiedenis van de motorsport op twee wielen en de hoofdrolspelers daarin.”

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Nicolas Collado, managing director van het circuit, werd als volgt geciteerd: “We willen ons eerbetoon aan Valentino Rossi behouden, een historische rijder die Circuit Ricardo Tormo koos voor de laatste race uit zijn MotoGP-carrière. Maar dit nieuwe scherm biedt ook ruimte voor nieuwe toevoegingen. Rijders als Marc Márquez, die inmiddels meer wereldtitels heeft dan Rossi, maken ook deel uit van de geschiedenis van onze sport.”

De officiële verklaring sloot af met de constatering dat “de nieuwe installatie daardoor een nieuwe dimensie geeft aan een eerbetoon dat in 2021 voor het eerst werd gemaakt, door een statische muurschildering te veranderen in een dynamische ruimte die zowel de geschiedenis als het heden van de motorsport op twee wielen kan vieren.”

Het verwijderen van het eerbetoon komt slechts een week nadat de Spaanse rijder Márquez Rossi voorbijging in het totale aantal wereldtitels. Tegen de achtergrond van de recente verschijning van Valentino Rossi’s autobiografie en de bitterheid die is blijven hangen sinds het Sepang-incident tussen de twee in 2015, zal het verdwijnen van de muurschildering hun beider fans ongetwijfeld stof tot praten geven.

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- Het Motorsport.com-team

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