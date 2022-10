Circuit Phillip Island deels onder water door hevige regenval

Op dit moment wordt de regio Victoria geteisterd door hevige regenval. Er zijn zelfs waarschuwingen voor overstromingen in de deelstaat. Laaggelegen delen van het circuit staan op dit moment onder water. Sommige faciliteiten, zoals parkeerplaatsen, zijn onbereikbaar. Safety cars van de MotoGP hebben in de middag al over het circuit gereden.

Motorsport.com heeft begrepen dat de officials van de MotoGP zich nu geen zorgen maken dat het water de trainingen van morgen zullen belemmeren. Dit ondanks het feit dat er ook voor morgen regen voorspeld wordt. Vanaf vrijdagavond wordt het weer beter, met een lichtbewolkte zaterdag en een overwegend zonnige zondag. Ondanks dat de baanactie wellicht niet beïnvloed zal worden, is het waarschijnlijk dat het slechte weer in het oosten van Australië operationele moeilijkheden zal veroorzaken. Met name parkeerplaatsen op en buiten het circuit kunnen niet meer opnieuw geopend worden.

Bij de Bathurst 1000 waren er afgelopen weekend vergelijkbare omstandigheden. Bij de race in de regio New South Wales waren de meeste parkeerplaatsen permanent gesloten vanwege alle modder, en leefden toeschouwers en mensen op de camping in erbarmelijke omstandigheden. Het weer was zo slecht dat de shoot-out van de kwalificatie voor de eerste keer in de geschiedenis afgelast werd.

Het begin van de eerste vrije training van de MotoGP op Philip Island staat gepland voor 00.55 uur Nederlandse tijd.