Zware regen zet vernieuwd MotoGP-circuit Goiânia onder water

Hoewel de weersvoorspellingen regen voor de hele week aankondigden, had niemand een dergelijke hoeveelheid neerslag verwacht op het nieuwe Autódromo Ayrton Senna in Goiânia, dat volledig is vernieuwd om – 37 jaar later – weer een MotoGP Grand Prix van Brazilië te organiseren.

Maandagmiddag begon het hard te regenen, een storm die later op de dag terugkeerde en de hele nacht aanhield, met wisselende intensiteit. Dinsdagochtend bleek dat de toegangstunnel naar de paddock volledig onder water stond en onbegaanbaar was. Ook de gras- en grindzones waren verzadigd. Het circuit zelf en de pitstraat vertoonden wel natte plekken, maar zonder grote plassen.

Later op dinsdag stopte de regen kort in de vroege middag, maar keerde daarna met grote intensiteit terug. De ondergrond kon de hoeveelheid water niet meer verwerken. Rond vijf uur 's middags stond de toegangstunnel opnieuw volledig onder water, met meer dan 25 centimeter water. Ook op het circuit ontstonden wateroverlastplekken, onder meer in de laatste bocht en in bocht 1 aan het einde van het rechte stuk, waar het water de volledige breedte van het asfalt – zo'n twaalf meter – bedekte.

Een groot deel van het circuit van Goiânia stond blak door de hevige regenval.

Dinsdag om 17.00 uur (21.00 uur Nederlandse tijd) gaf de civiele bescherming van Goiânia een noodwaarschuwing af vanwege het risico op plotselinge en zware overstromingen. Inwoners kregen via hun mobiele telefoons het advies om veilige plekken op te zoeken en de getroffen gebieden te vermijden.

Volgens lokale media zijn teams van het klimaatcrisisbureau inmiddels ingezet en actief in de stad om risicogebieden te monitoren. Het stadsbestuur gaf aan dat deze maatregelen bedoeld zijn om risico’s te beperken, de bevolking te informeren en snel in te grijpen bij incidenten.

Op sommige delen bleef het water lang staan. Foto door: Germán Garcia

Regen houdt aan

Op het circuit in Goiânia wordt ondertussen hard gewerkt om alles op tijd klaar te krijgen voor de start van de Braziliaanse Grand Prix, die vrijdag begint met de eerste vrije training van de Moto3-klasse om 09.00 uur lokale tijd.

Na de regen op maandag hebben teams dinsdagochtend met tankwagens water van het circuit verwijderd. Tegen de late ochtend was het asfalt, bij temperaturen boven de 30 graden en met zon die door de wolken brak, vrijwel droog.

De pitstraat van het circuit ligt er momenteel iets beter bij, maar er komt meer regen aan. Foto door: Germán Garcia

Woensdag zullen deze werkzaamheden waarschijnlijk opnieuw nodig zijn, terwijl de weersvoorspellingen aangeven dat de regen de hele week aanhoudt. De ophoping van water kan uiteindelijk gevolgen hebben voor het doorgaan van de tweede Grand Prix van het seizoen.

In Goiânia wil niemand echter horen van een mogelijke afgelasting, zeker niet na de recente aankondiging dat de Grand Prix van Qatar naar het einde van het seizoen is verplaatst. Met nog 48 uur te gaan tot de eerste sessies hopen de organisatoren dat de regen afneemt en dat MotoGP weer in Brazilië kan racen.