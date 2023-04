Tijdens de seizoensopener in Portimão kwam Marc Marquez hard in aanraking met Miguel Oliveira. Sindsdien staat de zesvoudig MotoGP-wereldkampioen aan de kant met een breuk in het middenhandsbeentje in de duim van zijn rechterhand, waaraan hij kort na de GP van Portugal geopereerd werd in de Clinica Ruber Internacional in Madrid. Hij moest de races in Argentinië en de Verenigde Staten al laten schieten en deze week werd duidelijk dat hij ook niet van de partij is tijdens de Grand Prix van Spanje, waarin hij bij Repsol Honda vervangen wordt door WK Superbikes-rijder Iker Lecuona.

Donderdag verklaarde Marquez tijdens een persconferentie zijn absentie door uit te leggen dat drie medische teams hem op basis van MRI-scans afraadden om deel te nemen, omdat het verergeren van zijn blessure het einde van zijn loopbaan zou kunnen betekenen. Ignacio Roger de Oña, de chirurg die de duim van Marquez opereerde in Ruber Internacional, stelt in een exclusief gesprek met Motorsport.com dat de Spanjaard een onacceptabel risico zou nemen als hij in Jerez op de motor zou stappen. "De fractuur van Marc staat bekend als de breuk van Bennett. Die is anders dan een diafysaire breuk, die we met een plaatje en schroeven vast hadden kunnen zetten", legt de chirurg uit. Toen hij dinsdag de resultaten van de MRI zag, was hem meteen duidelijk wat hij Marquez ging adviseren.

"In zijn geval was er een klein fragment van het bot dat op zijn plek bleef, terwijl de rest van de duim verplaatst was. Daarom moet het bot goed vastgroeien, want veel van de krachten die een MotoGP-motor genereert zijn in dat gebied geconcentreerd", vervolgt Roger de Oña. "Voor een atleet die zijn duim veel gebruikt, zoals een quarterback, een basketballer of een coureur, varieert de hersteltijd van zes tot acht weken. Dat Marc al na vier weken weer zou kunnen racen, was uitzonderlijk geweest. We konen het risico niet nemen dat hij aan het einde van het rechte stuk niet zou kunnen remmen als hij 350 kilometer per uur rijdt."

Als Marquez opnieuw aan de kwetsuur geopereerd zou moeten worden, zou de kans op blijvende schade groot zijn. "En bovendien zou het herstel enkele maanden kunnen duren. Het was het niet waard om dat risico te nemen", aldus Roger de Oña, die er vertrouwen in heeft dat Marquez over twee weken in Frankrijk wel weer aan de start kan staan. "Het is dan zeven weken na de operatie. Zoals we iets bijzonders hadden moeten zien tijdens de tests op dinsdag om te kunnen racen in Jerez, hebben we er vertrouwen in dat hij wel kan deelnemen in Frankrijk. Als de evolutie normaal verloopt, dan moet hij er klaar voor zijn."