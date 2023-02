Chirurg die Marquez opereerde: "Deed nacht voor de ingreep geen oog dicht”

Het verhaal van Marc Marquez is inmiddels bekend. In de zomer van 2020 brak hij zijn arm bij een zware valpartij in de Grand Prix van Spanje. Kort daarna zat hij alweer op de motor, het bleek het begin van een periode vol ellende. Op een gegeven moment dacht Marquez er zelfs aan om zijn helm aan de wilgen te hangen, ook al omdat hij in het gewone leven zwaar belemmerd werd door zijn pijnlijke arm. Het rijden in de MotoGP was daardoor vrijwel onmogelijk.

In juni 2022 reisde Marquez halsoverkop naar de Verenigde Staten, waar hij in de Mayo Clinic in Minnesota voor de vierde keer geopereerd werd. Het was de laatste kans op volledig herstel. Na een goede winter kan de conclusie getrokken worden dat Marquez er beter voor staat dan hij een jaar geleden voor mogelijk hield. Tegenover Motorsport.com’s MotoGP-verslaggever Oriol Puigdemont deed de verantwoordelijke chirurg Dr. Joaquín Sánchez-Sotelo voor het eerst zijn verhaal over de operatie en zijn connectie met Marquez.

Hoe kwam de aanpak van de operatie voor Marquez tot stand?

Dr. Joaquín Sánchez-Sotelo: “Marc was in Spanje al drie keer geopereerd, twee keer in Barcelona en een keertje in Madrid. De laatste operatie werd uitgevoerd door Dr. Samuel Antuña, die erg bekend is in Europa en de Verenigde Staten. Hij belde mij en vertelde dat de infectie in zijn arm weg was, maar dat Marc nog steeds problemen met zijn mobiliteit had. In eerste instantie adviseerde ik hem om het nog een paar maanden te proberen, door zoveel mogelijk te verbeteren door middel van training en oefening. Nadien vertelde hij me dat het nog steeds moeilijk was om de motor onder controle te houden in de bochten, dat hij niet kon remmen zoals hij ooit deed. Hij kon zijn arm niet optimaal gebruiken, die boog naar binnen. Marc stuurde mij een CT-scan van zijn beide armen. Die hebben we door middel van een 3D-printer geconstrueerd in plastic. Er was duidelijk sprake van rotatie. Tijdens een videocall heb ik het hem laten zien en was het duidelijk toen hij zei: ‘Ik moet weer geopereerd worden’.”

Waarom vond die operatie in de Verenigde Staten plaats?

“In de orthopedische wereld is het zeker met dit soort complexe situaties belangrijk om mensen te verzamelen die veel expertise hebben op dit gebied. Wat uniek is aan de Mayo Clinic is dat ze gespecialiseerd zijn. Ik ben goed in schouders en ellebogen, dat doe ik veel. Maar ik heb ook veel apparatuur en middelen tot mijn beschikking die je elders moeilijk kunt vinden. De afdeling die 3D-prints maakt is spectaculair. Ik zit met een engineer en we plannen en ontwerpen de operatie op een computer, we kunnen alles uitstippelen.”

Hoeveel van dit soort ingrepen heb je al gedaan?

“De operatie van Marc is zeldzaam, dat doe ik een tot twee keer per jaar. De meeste patiënten die dit soort problemen hebben, met een bot dat zo roteert, worden geholpen en moeten er dan mee leven. Als hij een voetballer was, zou hij zich waarschijnlijk aangepast hebben zodat hij ermee zou kunnen spelen. Het zou hem in het normale leven wel wat problemen opgeleverd hebben, zoals bij het wassen van zijn haar.”

Marquez leidde naar eigen zeggen geen normaal leven toen zijn arm geroteerd zat. De coureur merkte bovendien dat hij niet meer zijn spectaculaire rijstijl op de MotoGP-machine kon laten zien. Dat was voor de Spanjaard aanleiding om voor een vierde operatie te gaan. In eerste instantie om weer een normaal leven te kunnen opbouwen, ten tweede om zijn contract uit te kunnen dienen bij Honda en voor nieuw succes te gaan. Bij de operatie die plaatsvond in juni 2022 werd gebruikgemaakt van revolutionaire techniek.

Hoe werkt de spiegeltechniek?

Sánchez-Sotelo gaat verder: “Het menselijk lichaam is symmetrisch. De rechter bovenarm is identiek aan de linker. Voor de operatie van Marc was het heel nuttig om een goede scan te maken van de gezonde arm. In een computerprogramma hebben we vervolgens een tegenovergestelde kopie gemaakt als model voor rechts. Dat hebben we geprint en toen konden we zien hoe het bot er voor de blessure uitzag. Dat is heel erg nuttig als je zo’n blessure probeert te herstellen. Ook kun je met deze techniek goede templates maken die op het bot gezet worden. Op deze manier kan het bot zeer precies hersteld worden.”

Zijn er nog beperkingen?

“Marc heeft de capaciteit om offers te brengen, ik denk niet dat hij nog beperkingen heeft. Ik denk dat de voorgaande operaties aan zijn schouder (die meermaals uit de kom ging) hem meer problemen opgeleverd hebben dan deze. Vanuit medisch oogpunt is zijn bovenarm nu zo sterk als voor de operatie. De enige twijfel die ik heb is de mentale beperking die hij op de motor kan voelen, maar vooralsnog lijkt dat goed mee te vallen.”

Hoe zou je hem als patiënt omschrijven?

“Hij heeft twee hele goede karaktertrekken. De eerste is dat hij vertrouwt op de mening van professionals. Hij wil directe en duidelijke communicatie. En ten tweede doet hij alles met volle overgave. Als je hem een push-up laat doen, doet hij er niet één maar honderd. Hij zei dat ik hem alleen toestemming moest geven dingen te doen als het ook echt veilig gedaan kon worden.”

In bovenstaande foto zie je Dr. Sanchez-Sotelo in het midden naast Marquez

Op maandag 20 februari verschijnt op Prime Video de documentaireserie ‘Marc Marquez – All-in’. Daarin wordt Marquez gevolgd in de periode van zijn revalidatie en is men ook met de camera bij de operatie. In de documentaire wordt ook duidelijk dat er in 2020 enorme haast was met een operatie en een terugkeer op de motor. Die haast bleek desastreus te zijn voor het herstel. “Ik heb Marc gezegd dat ik geen haast kon maken met die vierde operatie, er was geen kans”, zegt Sánchez-Sotelo. “Hij begreep dat, het speet hem dat het eerder zo gelopen was. Maar hij gaf ook duidelijk aan dat hij meteen voluit zou gaan als ik hem daar toestemming voor gaf.”

Heb je ooit getwijfeld of de vierde operatie uiteindelijk de goede zou zijn?

“Toen hij het 3D-beeld van de beide bovenarmen zag, wist hij dat de operatie zijn beste kans op herstel was. Het is visueel bewijs. Zodra hij een kans op verbetering zag, was hij al bezig met het boeken van een vlucht om direct naar hier te komen. Hij was moedig, de meeste mensen hebben schrik als je zegt dat ze hun net herstelde arm weer gaat breken. Dan verklaren ze je voor gek, maar het was de enige manier om het beter te doen.”

Heb je met Marc gesproken over de mogelijkheid dat de operatie niet zou slagen?

“Wat geholpen heeft is dat we deze ingreep zeer zorgvuldig gepland hebben. Bij de andere operaties die hij hiervoor had, werd geadviseerd om het bot op hetzelfde punt als de breuk te behandelen. Dat vond ik erg riskant omdat er voorheen problemen waren met een infectie. Ik heb gekeken naar een manier om zo weinig mogelijk schade te maken, met zo weinig mogelijk risico. Het bot is een cilinder en ik heb besloten om iets hoger te beginnen en het risico op complicaties zo te beperken. Hoewel er altijd problemen kunnen optreden als je eenmaal bezig bent in de operatiekamer, had ik het gevoel dat het zou werken. Natuurlijk heb ik de nacht voor de operatie geen oog dichtgedaan. Ik dacht: ‘Mijn hemel, ik hoop maar dat het goed gaat’.”