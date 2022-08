Chicane op Red Bull Ring goed ontvangen door MotoGP-rijders

Na een zware crash met Johann Zarco en Franco Morbidelli tijdens de Oostenrijkse Grand Prix van 2020 heeft het circuit enkele aanpassingen doorgevoerd ten behoeve van de veiligheid. Er is een chicane toegevoegd op het lange rechte stuk waardoor de snelheid er voor de langzame derde bocht uitgehaald is. De nieuwe chicane, met bochtnummmers 2a en 2b, is goed ontvangen door de rijders.

“Het is een goede toevoeging aan het circuit”, zegt Jack Miller. “Het is een compleet blinde bocht, zeker het begin van de remzone. Dat zag je aan het begin van de eerste vrije training. Heel veel jongens gingen veel te wijd omdat die bocht ineens heel snel op je afkomt. Maar nu we er allemaal gevoel bij hebben, gaat het beter en is het een leuke toevoeging. Je hebt verschillende soorten camber bij het ingaan van de bocht, daar beweegt de motor behoorlijk. Het is echt leuk, maar het is nogal hobbelig en dat maakt het spannend. Ik denk dat het in bocht 3 makkelijker is om in te halen. Het is zeker een stuk veiliger, dus dat is positief.”

Regerend wereldkampioen Fabio Quartararo heeft de oude baan liever, maar is tevreden omdat de nieuwe chicane gunstiger is voor de Yamaha. “De eerste sector is zeker beter”, zegt de Yamaha-man. “Ik heb de oude lay-out liever, maar uiteindelijk gaat het altijd om wat voor jezelf het beste is. Voor ons is de chicane een stuk beter, die pakken we in de eerste versnelling. Ik had niet gedacht dat het zo langzaam zou zijn. Op de motor ziet het er heel klein uit en dat is beter voor ons.”

Suzuki-coureur Alex Rins prijst de veiligheid van de nieuwe situatie, maar stelt dat het nieuwe asfalt wel flinke invloed heeft op het remgedrag. “Het is zeker anders, maar veiliger dan voorheen”, zegt Rins. “Het negatieve is dat de voorkant een stuk makkelijker blokkeert. Het is hobbelig, ook van het oude naar het nieuwe asfalt. Maar het is zeker een stuk veiliger.”