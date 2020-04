Crutchlow toch niet met pensioen: “Gemotiveerder dan ooit”

De enige Brit op de MotoGP-grid debuteerde in 2011 bij Tech 3 en heeft sindsdien drie races gewonnen. Crutchlow staat momenteel direct onder contract bij HRC Honda, maar rijdt voor satellietteam LCR. Vanwege zijn aflopende contract zal ook hij dit seizoen weer moeten onderhandelen over zijn positie. Vorig jaar gaf Crutchlow in gesprek met Motorsport.com te kennen dat hij op fysiek vlak voelde dat zijn dagen in de MotoGP geteld waren, terwijl hij zich mentaal nog goed genoeg voelde om door te gaan.

Crutchlow beleefde in 2019 een moeizaam seizoen en scoorde maar drie podiumfinishes. Hij eindigde op de negende plaats in het eindklassement. Toch is hij gemotiveerder “dan ooit tevoren” en denkt eraan zijn carrière te verlengen. Dat zou hij het liefste doen bij LCR en Crutchlow gaat gesprekken daarover voeren als de racerij later dit jaar weer op gang komt.

“Ik heb vorig jaar gezegd dat 2020 misschien mijn laatste jaar zou worden”, vertelde Crutchlow in een video op MotoGP.com. “Maar aan het eind van vorig jaar was ik gemotiveerder dan ooit. Dat is nu nog zo, dus ik zie geen reden waarom ik volgend jaar niet in de MotoGP zou racen. Ik zit, samen met waarschijnlijk 80 procent van de paddock, in een situatie dat er geen gesprekken gevoerd worden met de fabrikanten. In ieder geval niet met Honda.”

De coureur afkomstig uit Coventry sluit bovendien niet uit dat hij met andere fabrikanten gaat praten. “Ik ben blij met mijn team, ze hebben het de afgelopen jaren fantastisch gedaan. Maar ik zal de komende maanden ook met andere teams en fabrikanten praten en zien wat daaruit kan komen. Het betekent niet dat ik zal racen, maar ook niet dat ik stop. Ik heb voor mijn gevoel nog veel te doen in de MotoGP, ik kan nog competitief zijn. Misschien zijn dit wel de beste jaren van m’n carrière.”