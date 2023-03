De teampresentatie vond vrijdag plaats op het Autodromo Internacional do Algarve, waar de komende twee dagen getest wordt door de MotoGP-teams. Espargaro en Viñales zijn dit jaar in het nieuw gestoken en de vernieuwde RS-GP werd gepresenteerd. Het team heeft een goede voorbereiding achter de rug. Viñales was in de Sepang-test slechts een tiende langzamer dan Luca Marini, de snelste man tijdens de driedaagse aldaar. Belangrijker dan de rondetijd was dat Aprilia op sommige zwakke punten wel wat winst geboekt heeft. Daarmee wil het team de strijd aanbinden met het heersende Ducati.

Aprilia slaagde er in 2022 voor het eerst in om die aansluiting te vinden. Enkele jaren na de overstap naar het huidige krachtbronconcept boekte het merk een belangrijke doorbraak. Het team haalde in totaal negen keer het podium met de overwinning van Espargaro in de Grand Prix van Argentinië als absoluut hoogtepunt. De 33-jarige Catalaan deed tot diep in het seizoen mee om de wereldtitel, maar een echte bedreiging kon hij niet vormen. Dat had ook te maken met de operationele problemen die Aprilia in de laatste fase parten speelde. Het merk liet met name in de overzeese wedstrijden veel steken vallen.

Viñales kwam in het najaar van 2021 over naar Aprilia en begint aan zijn tweede volledige seizoen in dienst van de Italianen. De Spanjaard heeft aardige vooruitgang geboekt en kreeg het vertrouwen met een nieuw tweejarig contract, maar tot op heden heeft hij zich niet structureel kunnen meten met zijn teamgenoot. Van de negen podiumplekken haalde Viñales er drie in de tweede seizoenshelft van 2022. Met deels een nieuwe crew begint hij aan het nieuwe seizoen. José Manuel Cazeaux was een van de mannen uit het ter ziele gegane team van Suzuki die de overstap maakte naar Aprilia. Hij werkte eerder bij Suzuki ook al als crew-chief van Viñales en doet dat vanaf heden opnieuw.

De formatie uit Noale heeft in 2023 voor het eerst meer dan twee motoren op de grid. Het team trok RNF vorig jaar aan als nieuwe satellietteam. Rijders Miguel Oliveira en Raul Fernandez starten het MotoGP-seizoen met de motoren die Espargaro en Viñales vorig jaar gebruikten.

Het MotoGP-seizoen begint in het weekend van 25 en 26 maart met de Grand Prix van Portugal.