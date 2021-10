Het is de zestiende ronde van het wereldkampioenschap en het eerste kampioenschap kan dit weekend beslist worden. Fabio Quartararo reist met een voorsprong van 52 punten af naar Misano, waar hij tijdens de race eind september nog tweede werd achter Francesco Bagnaia. Juist de Italiaan is zijn naaste concurrent in het kampioenschap en de man in vorm met twee overwinningen in de laatste drie races. Quartararo heeft echter geen tekenen van zwakte gegeven en is met zijn constante prestaties gewoon de terechte wereldkampioen, als hij het dit weekend in zijn voordeel weet te beslissen.

Voor wie het ook een memorabel weekend wordt is Valentino Rossi. Na 26 Grand Prix-seizoenen rijdt de Italiaan dit weekend zijn laatste wedstrijd in eigen land. De negenvoudig wereldkampioen heeft een roemruchte carrière achter de rug en veel meegemaakt, maar zijn laatste wedstrijd in de achtertuin zal ook bij hem speciale gevoelens oproepen. Mooi is ook dat het publiek in grote getale welkom is bij de wedstrijd aanwezig mag zijn. De felgele uitrustingen zullen dus overheersend zijn op het Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Tijdschema MotoGP Grand Prix van Emilia-Romagna

De MotoGP volgt dit weekend in Misano het vertrouwde tijdschema. Het betekent dat de race gewoon zondagmiddag om 14.00 uur van start gaat. Ook de rest van de sessies gedurende het weekend vinden op het gebruikelijke tijdstip plaats. Op vrijdag beginnen de trainingen om 9.55 uur en 14.10 uur. Op zaterdag start de derde training weer om 9.55 uur met de vierde oefensessie om 13.30 uur. Aansluitend begint om 14.10 uur de kwalificatie voor de GP van Aragon.

In het programma is de MotoGP-race zondag opnieuw de derde en laatste race. De Moto3-wedstrijd begint om 11.00 uur met de Moto2-race aansluitend om 12.20 uur. In die klasse komt ook Bo Bendsneyder in actie.

Dag Sessie Nederlandse tijd Vrijdag 1e vrije training 09.55u-10.40u 2e vrije training 14.10u-14.55u Zaterdag 3e vrije training 09.55u-10.40u 4e vrije training 13.30u-14.00u Q1 14.10u-14.25u Q2 14.35u-14.50u Zondag Warm-up 09.40u-10.00u Race 14.00u