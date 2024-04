Eerder deze maand werd bekendgemaakt dat Liberty Media, het Amerikaanse entertainment bedrijf achter de Formule 1, 86 procent van de aandelen van Dorna, eigenaar van MotoGP, World Superbike en MotoE, had gekocht voor 4,2 miljard euro. Door deze overname wordt er gespeculeerd over een gezamenlijk weekend, waarbij zowel de koningsklasse op twee wielen als op vier wielen in actie zullen komen. Volgens Dorna’s sportief directeur Carlos Ezpeleta werd dit idee niet naar de prullenbak verwezen, maar werd er ook niet actief over gediscussieerd.

Bobby Epstein, voorzitter van Circuit of the Americas, ziet een gedeeld weekend wel zitten, maar ziet wel enkele obstakels. “Ik denk dat er complicaties zijn die niet zo voor de hand liggen”, vertelt Epstein aan onder andere Motorsport.com. “De eersten die in me opkomen zijn de fysieke problemen, maar ook sponsoractiviteiten. Beide [kampioenschappen] hebben andere sponsoren, activatieclausules en fabrikanten. Deze zouden we allemaal in elkaar moeten laten smelten. En je zal ook een hoop moeten veranderen aan de baanindicaties. Het mediacentrum zou gedeeld moeten worden. Het is mogelijk, maar ik weet niet of het aannemelijk is.”

COTA voorzitter Bobby Epstein en Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, openen het kartcircuit Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

COTA vlaggendrager van MotoGP in Amerika

Maar gezien de kansen die er voor de MotoGP zijn om de markt in Noord-Amerika uit te breiden, verwelkomt Epstein Liberty Media met open armen. Het Texaanse circuit zou volgens de Amerikaan de grote winnaar van de deal zijn. “MotoGP is naar Amerika gekomen, maar er is niet heel veel aandacht aan besteed. Zodra het circus weer weg is, hoor je er 51 weken niks meer over. Het is dus fantastisch dat wij een soort van de enige vlaggendrager van de MotoGP in Amerika gaan zijn en dat er support komt voor de series waar wij ons twaalf jaar lang aan hebben toegewijd. Ik denk niet dat ze hele sport op de schop moeten doen. Ze moeten er net iets meer licht op werpen. Zij hebben de middelen om dat te doen.”