Liberty Media legt uit waarom Hamilton een MotoGP-team wil kopen

Liberty Media heeft de rechten van de Formule 1 al in handen, maar de MotoGP-rechten gaan binnenkort ook naar het Amerikaanse bedrijf. Topman Greg Maffei zag op het moment dat het nieuws doorkwam dat de aandacht voor de topklasse van de motorsport enorm toenam. Veel grote namen waren zelfs geïnteresseerd in het opstarten of overnemen van een team. Maffei vertelt dat zevenvoudig F1-kampioen Lewis Hamilton zo'n stap ook wel zag zitten. Dat heeft de huidige Mercedes-coureur twee maanden geleden al bevestigd en nu doet Maffei dat dus ook. Hij heeft ook een verklaring voor die interesse.

"We hadden bij de bekendmaking van het nieuws direct mensen aan de telefoon die belden dat ze een team wilden kopen. Een daarvan was Lewis Hamilton", vertelt de Amerikaan bij een bijeenkomst bij Goldman Sachs. "Waarom? Ze zagen wat er in de Formule 1 was gebeurd en wilden nu volgen. We hadden direct grote distributeurs die betrokken wilden zijn." De interesse werd door Maffei met open armen ontvangen, maar direct antwoord geven op de interesse kon en kan hij niet. "Ik moest vertellen dat we eerst de goedkeuring van de EU nodig hebben. Zo gauw we dat hebben, zou ik graag willen praten", vervolgt hij.

Greg Maffei spreekt over MotoGP Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

Voor Maffei en Liberty Media is de toevoeging van de MotoGP een belangrijke stap. De 64-jarige New Yorker hoopt dat - net als met F1 gebeurde - de motorklasse in zijn thuisland de Verenigde Staten groter wordt. "Er is weinig interesse vanuit de VS, en ook gelimiteerde aandacht in Azië. De focus ligt op Spanje, Italië en ook een beetje op Frankrijk, het zou geweldig zijn als we het platform kunnen verbreden", aldus Maffei. "Dit is in de Formule 1 gelukt door de verhalen te vertellen waardoor de sport een gezicht kreeg. Het ging toen over meer dan de auto en de technologie, ook over de coureurs en de wat er achter de schermen speelde. We brachten die verhalen naar buiten zodat de wereld kon zien wat er aan de hand was."

Ook op tv-gebied heeft F1 volgens Maffei een stap gezet en hij zoekt naar mogelijkheden om zoiets ook met MotoGP te doen. "We kunnen meer laten zien en dat kan hier ook helpen. Nu hebben ze [de MotoGP] maar een race in Austin en daar verdienen ze vrij bescheiden bedragen mee. Er is ruimte voor een tweede race. Dit zijn dingen die we uit Formule 1 kunnen overnemen en hopelijk kunnen we dat op een aantrekkelijke manier doen", besluit hij. Naar een extra Grand Prix in de Verenigde Staten wordt momenteel ook al gekeken, zo heeft commercieel directeur Dan Rossomondo van de MotoGP afgelopen weekend bevestigd aan Motorsport.com.