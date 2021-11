Stoner waardeert volharding Rossi: "Ik zou het niet kunnen"

De negenvoudig wereldkampioen hangt volgende week na de Grand Prix van Valencia de helm aan de wilgen na een illustere carrière van 26 jaar. Valentino Rossi won in 2017 op het TT Circuit van Assen zijn laatste race en stond vorig jaar juli in Jerez voor het laatst op het podium. Dit seizoen bivakkeert Rossi in de achterhoede met slechts 35 WK-punten en een 21ste plaats in het klassement. Zijn beste resultaat was een achtste stek in Oostenrijk.

“Dat is voor iedereen anders, als Valentino er nog steeds van zou houden om te racen is er geen reden om te stoppen”, zei Stoner tijdens een speciale persconferentie in Portimao. “Ik zou dat zelf niet kunnen omdat het voor mij draaide om overwinningen. Ik kon wel accepteren dat ik soms niet zou winnen, maar ik stond wel elke ochtend op met het idee dat ik wilde racen voor de overwinning. Ik zou er echt moeite mee hebben als ik niet competitief zou zijn, ik heb Valentino wat dat betreft ook wel een beetje gemist aan het front. De laatste twee, drie jaar had hij fantastische gevechten kunnen hebben met de andere jongens. Ik denk dat het de races nog mooier had gemaakt, net zoals het in de jaren daarvoor was.”

"Enorm veel van Valentino geleerd"

Stoner en Rossi beleefden aan het eind van de jaren 2000 een heerlijke rivaliteit, waarbij Stoner nog maar eens benadrukte hoe zeer hij zijn tegenstander respecteerde. “We hebben wat geweldige duels gehad, de rivaliteit was prachtig. Zoals altijd zijn er wat hoogte- en dieptepunten”, vervolgde Stoner. “Soms viel het kwartje mijn kant op, soms ook niet. Maar het racen met Valentino was fantastisch omdat ik ervan leerde, of het nu op de baan was of ernaast in bijvoorbeeld zijn omgang met de media. Hij was altijd heel snugger, heel slim en sluw. Daar heb ik enorm van geleerd en ik denk dat mijn prestaties ook gewaardeerd worden omdat ik in zijn tijdperk tegen hem gereden heb. Ik apprecieer die strijd nog altijd, dat is duidelijk.”