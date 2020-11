Stoner: "Treurig dat Rossi een top-5 als een overwinning viert"

Rossi besloot eerder dit jaar zijn MotoGP-carrière met minimaal nog een jaar te verlengen. Voor het eerst in zijn lange carrière zal hij echter een stap terugdoen naar een satellietteam, hij ruilt in principe van plek met Fabio Quartararo. Het is echter veilig om te stellen dat Rossi zijn meest succesvolle dagen in het wereldkampioenschap achter de rug heeft. De Italiaan stond begin dit seizoen nog eens op het podium in de Grand Prix van Andalusië en scoorde nog eens drie top-vijf resultaten, maar viel de laatste drie races waarin hij deelnam uit door een crash. De afgelopen twee races in Aragon moest Rossi laten schieten nadat hij positief testte op het coronavirus. Naar verwachting keert Rossi in Valencia weer terug.

Wat Stoner vooral bij blijft is dat Rossi tegenwoordig ‘meer moeite heeft’ om te winnen, zo stelt hij in gesprek met Motorsport.com: “Het hangt volgens mij allemaal af van Valentino. Als hij nog geniet van de sport en snel is, dan is dat heel mooi”, aldus Stoner. “Het is echt lastig om in het hoofd van iemand anders te kruipen. Toen ik tegen Valentino reed was hij een echte winnaar, een killer. Hij deed alles om races te winnen. Nu zie je dat hij een top-vijf of een podium viert als een overwinning en dat is treurig. Hij deed altijd alles om races over de streep te trekken, maar nu lijkt hij er meer moeite mee te hebben.”

Stoner keerde de MotoGP in 2012 de rug toe en reed in 2018 voor het laatst op een MotoGP-machine, hij was dat jaar testrijder bij Ducati. De Australiër kijkt momenteel naar een ongemeen spannend wereldkampioenschap waarin Suzuki-rijder Joan Mir aan de leiding gaat. Stoner denkt dat dit grotendeels te wijten is aan het feit dat Marc Marquez sinds de Spaanse GP afwezig is vanwege een zware blessure. “Op dit moment is er niemand die Marc kan verslaan”, vervolgde Stoner. “Ik zeg al heel lang dat Marc de enige is die zichzelf kan verslaan. Dit jaar heeft hij zichzelf helaas in de eerste race geblesseerd. Vanaf dat moment, zonder de leider, verkeert het kampioenschap in grote chaos. Het puntenaantal van de leider ligt heel erg laag. Ze hebben zo weinig omdat geen enkele coureur constant heeft gepresteerd, het is erg chaotisch zonder Marc. Het wordt interessant om te zien of het normaliseert als hij weer terugkeert.”