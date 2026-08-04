Casey Stoner roept Pedro Acosta op tot meer geduld in MotoGP

Stoner denkt dat Pedro Acosta meer geduld moet tonen in zij-aan-zijgevechten om zijn volledige potentieel te benutten, terwijl de Spanjaard zich voorbereidt op zijn spraakmakende overstap naar Ducati in 2027.

Acosta kreeg vanuit sommige hoeken kritiek vanwege agressiviteit en frequente crashes bij zijn debuut in de MotoGP in 2024, ook al maakte hij meteen indruk met zijn snelheid en talent.

In de afgelopen 18 maanden is de KTM-ster bedachtzamer geworden in zijn aanpak en heeft hij zijn crashpercentage drastisch verlaagd, waarbij hij consistente topvijfresultaten boven optimistische inhaalacties stelt.

MotoGP-legende Stoner denkt echter dat er nog steeds ruimte voor verbetering is, en stelt dat Acosta niet terugdeinst wanneer hij met bepaalde rijders op de grid vecht.

De opmerking lijkt een verwijzing te zijn naar de recente gevechten op de baan van de 22-jarige met Marc Márquez en mede-KTM-rijder Enea Bastianini.

“Bij Pedro hebben we het talent zeker gezien,” zei de Australiër tegen MotoGP.com. “Ik zou graag wat meer geduld zien, omdat ik het gevoel heb dat er bepaalde rijders zijn die hij niet vóór zich wil zien, dus hij zal er alles aan doen om vóór hen te zitten.

“Als je wereldkampioenschappen wilt winnen, werkt dat eigenlijk niet. Je moet echt weten dat je op sommige dagen niet gaat winnen, en je moet dat accepteren en sommige van die resultaten accepteren.

“Als Pedro soms wat geduldiger kan zijn, dan kunnen we het talent veel meer naar buiten zien komen.”

Casey Stoner Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Acosta vestigde zich als de maatstaf van KTM nadat hij vorig jaar de stap naar het fabrieksteam had gemaakt, waarbij hij de andere rijders binnen de rijdersbezetting van het Oostenrijkse merk ruimschoots overtrof. Tot dusver in 2026 heeft hij bijna twee keer zoveel punten gescoord als de op één na beste rijder op een RC16, Bastianini.

Omdat KTM qua prestaties echter nog steeds achter Aprilia en Ducati aanloopt en ook kampt met betrouwbaarheid, heeft Acosta nog geen Grand Prix op zijn naam geschreven terwijl hij het einde van zijn derde seizoen in de koningsklasse nadert.

Stoner denkt dat een competitiever pakket een betere graadmeter zou bieden voor Acosta's uiteindelijke niveau.

“Wanneer de tijd komt, zal hij een grote bedreiging zijn, vooral op een motor die nu bewezen is [Ducati],” zei Stoner.

“Met de KTM is het moeilijk te weten waar het niveau ligt. Zodra we Pedro op de Ducati zien, zullen we veel meer weten.”

Acosta voegt zich volgend jaar bij negenvoudig wereldkampioen Márquez bij Ducati, waarmee een van de spannendste line-ups in de recente MotoGP-geschiedenis wordt gevormd.

Marquez heeft keer op keer bewezen dat hij zich van tegenslag kan herstellen en de tegenstand kan verslaan, zelfs wanneer hij niet volledig fit is.

Stoner prees de rijder die hem in 2012 bij Honda verving en zei: “Over de line-up valt niet te twisten. Marc is ongelooflijk betrouwbaar. Je weet wat hij zal kunnen leveren. Hij is een ongelooflijk talent.

“Het lijkt niet uit te maken welke blessure hij heeft, hij blijft altijd doorvechten en een manier vinden om resultaten te behalen.”

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