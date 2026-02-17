Casey Stoner ziet overeenkomst tussen Marc Márquez en Max Verstappen

Marc Márquez begint in 2026 als titelverdediger aan het MotoGP-seizoen. Vorig jaar legde hij - in zijn eerste jaar als fabrieksrijder van Ducati - op dominante wijze beslag op zijn zevende wereldtitel in de koningsklasse met elf Grand Prix-zeges in achttien zondagse races. Hij had het kampioenschap al binnen voordat hij in Indonesië een schouderblessure opliep, die hem in de laatste vier races langs de kant hield.

Met de wereldtitel sloot Márquez een donkere periode af. Na zijn vorige wereldtitel in 2019 raakte hij begin 2020 zwaar geblesseerd, wat hem meerdere seizoenen parten speelde. Tegelijkertijd raakte Honda behoorlijk achterop in de ontwikkelingsrace tussen de fabrikanten, wat Márquez deed besluiten om zijn heil elders te zoeken en voor 2024 over te stappen naar Gresini. De rest is inmiddels geschiedenis.

Aan die donkere periode heeft Márquez wel veel gehad, denkt Casey Stoner. De tweevoudig MotoGP-wereldkampioen ziet nu een veel intelligentere en geduldigere rijder dan de Márquez van voor zijn zware armblessure. "In de moeilijke jaren heeft hij gewoon een nog hoger niveau qua kracht, intelligentie en geduld opgebouwd", zegt Stoner tegen Crash.net.

"Dat is precies wat iedereen die tegen hem racet nu mist. Niemand lijkt te begrijpen wat hij tijdens de races doet om banden te sparen en dat soort dingen. Ze zien alleen de Marc die op één snelheid rijdt en iedere week een andere kaart speelt. Maar een thema dat ik heel 2025 gezien heb en wat verder door bijna niemand is opgemerkt, is hoe geduldig hij was met de banden."

Casey Stoner ziet gelijkenissen tussen het bandenmanagement van Marc Márquez en Max Verstappen. Foto door: Robert Cianflone / Getty Images

Márquez koos er in 2025 geregeld voor om in de openingsfase van de race wat gas terug te nemen om later in de race het tempo op te voeren en toe te slaan. Op dat vlak ziet Stoner dan ook een gelijkenis met hoe Max Verstappen zijn Formule 1-races benadert. "Het is een beetje zoals F1", stelt hij.

"De heel goede coureurs - en Max in het bijzonder - wachten op dit moment enkele ronden voordat ze hun nieuwe banden na een pitstop zwaarder belasten. Doordat hij op de banden let en ze langzaam op temperatuur brengt, heeft hij aan het einde van de stint tien of vijftien ronden extra waarin hij veel meer snelheid heeft. Ik denk dat Marc doorheeft wat deze MotoGP-banden nodig hebben en daarom is hij er zo geduldig mee."

Concurrenten benutten zwakte Márquez niet

Een andere factor die Márquez helpt om zijn banden langer in leven te houden, is dat hij in staat is om te rijden zonder dat de elektronica van de motor te veel moet ingrijpen - iets waar Stoner zelf ook bekend om stond tijdens zijn periode in de MotoGP. Door dit toe te voegen aan zijn arsenaal, is Márquez een nog completere rijder geworden.

Toch wil Stoner niet zeggen dat de regerend MotoGP-kampioen onklopbaar is. "Er zijn momenteel veel snelle rijders, maar ik denk niet dat ze allemaal de volledige capaciteit van hun racecraft gebruiken. Dat is waarop Marc ze nu verslaat", aldus Stoner, die ook ziet dat de concurrentie niet genoeg profiteert van de zwakte van Márquez.

"Marc had in het verleden een grote zwakke plek, maar ik denk niet dat iemand het heeft opgemerkt. Ik ga ook niet zeggen wat het is. Maar het is verrassend dat niemand het heeft kunnen benutten, ik vermoed omdat iedereen hem zag als de 'eindbaas'. In plaats van uit te zoeken wat ze moeten doen en wat ze zelf moeten verbeteren in de strijd tegen Marc, zagen ze hem gewoon als een ongelofelijk moeilijke tegenstander."