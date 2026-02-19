Casey Stoner kritisch: "Waarom haalt MotoGP beste circuit van kalender?"

De MotoGP maakte donderdag bekend dat Phillip Island in 2026 voor het laatst de thuishaven is van de Grand Prix van Australië. Na 30 jaar neemt de sport afscheid van het populaire circuit in de deelstaat Victoria. In plaats daarvan wordt de Australische GP vanaf 2027 verreden op een stratencircuit in Adelaide, dat in de deelstaat South Australia ligt.

Hoewel met de eerste race op een stratencircuit een grote wens van MotoGP-eigenaar Liberty Media en MotoGP Sports Entertainment in vervulling gaat, levert de bekendmaking vooral gemengde reacties op. Phillip Island geldt als een van de populairste circuits op de MotoGP-kalender en dus klinkt er vanuit diverse hoeken kritiek op het besluit om de omloop vanaf 2027 niet meer te bezoeken.

Dat geldt onder meer voor Casey Stoner. De Australische MotoGP-legende, die tussen 2007 en 2012 zes keer op rij zegevierde op Phillip Island, begrijpt niet waarom de GP van Australië verplaatst wordt. "Phillip Island is een van de beste circuits voor motorsport in de hele wereld", schrijft Stoner in een bericht op Instagram.

"Het is een circuit dat enkele van de mooiste en meest vermakelijke races ooit heeft geleverd en dat ieder jaar ook blijft doen, maar het wordt opzijgeschoven om plaats te maken voor een race in Adelaide - en dan ook nog op een stratencircuit... Waarom zou de MotoGP hun mogelijk beste circuit van de kalender halen? Ik laat iedereen er zelf over oordelen."

Stoner staat niet alleen in zijn kritiek op het besluit van de MotoGP om de GP van Australië na 2026 niet meer op Phillip Island te houden. Hij krijgt bijval van een ander Australisch icoon: Wayne Gardner. De 500cc-kampioen van 1987 won de eerste twee WK-races op Phillip Island, een circuit dat mede door hem is ontworpen. Hij wijst naar de lokale overheid als schuldige.

Wayne Gardner heeft twee keer gewonnen op Phillip Island en is niet blij dat het circuit verdwijnt. Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Ik heb het nieuws net gehoord en eerlijk gezegd ben ik niet echt verrast. Dit was al jaren in de maak", vertelt Gardner aan ABC Radio. "De regering van Victoria heeft een reputatie van winnen, verliezen, verdwijnen, terugkeren en weer verdwijnen. Dat gebeurt in fases. Het is een teleurstelling, ik had nooit gedacht dat ik zoiets zou zien na het aanvankelijke succes."

"Ik ben ietwat verdrietig en teleurgesteld, maar het handelen van de Victoriaanse regering en [promotor] Australian Grand Prix Corporation verbaast me niet", vervolgt Gardner, die een eigen borstbeeld heeft op Phillip Island - een eer waar hij op dit moment echter weinig waarde aan hecht: "Ze kunnen het standbeeld op een plek duwen waar de zon niet schijnt."

Meer over de GP van Australië: MotoGP Officieel: MotoGP verhuist GP Australië naar stratencircuit in Adelaide