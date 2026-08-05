Casey Stoner: Francesco Bagnaia trok aan het kortste eind na MotoGP-titels

Casey Stoner gelooft dat Francesco Bagnaia "aan het kortste eind trok" te midden van zijn problemen bij Ducati, en stelt dat te veel mensen de klachten van de Italiaan over de motor naast zich neerlegden voordat hij uiteindelijk door de fabriek aan de kant werd gezet.

Gedurende 2025 suggereerde Bagnaia dat er iets fundamenteels was veranderd aan de Desmosedici, doordat hij van een titelkandidaat in 2024 bij momenten veranderde in een figurant. Hoewel hij in 2025 twee Grand Prix-zeges en meerdere andere podiumplaatsen wist te behalen, worstelde hij grotendeels met snelheid en haalde hij in zes van de laatste zeven races de finish niet.

Maar terwijl zowel hij als Fabio di Giannantonio van VR46 moeite hadden om de GP25 te temmen, stelde teamgenoot Marc Márquez de titel veilig met nog vijf races te gaan, waarmee hij liet zien dat de motor ondanks zijn zwaktes nog steeds in staat was het kampioenschap te winnen.

Stoner zei dat hij altijd geloofde dat Bagnaia's klachten over de motor terecht waren, en benadrukte dat de GP25 zich anders gedroeg dan zijn voorganger.

“Ik heb erg met Pecco te doen, want de laatste periode heeft hij het wat moeilijk gehad,” vertelde Stoner aan MotoGP.com.

“Iedereen verloor het vertrouwen in Pecco omdat ze zeiden dat hij alleen maar klaagt, dat het dezelfde motor is, ‘bla bla’. Maar ik kon van buitenaf zien dat de motor niet hetzelfde was.

“Dit is een echt soepele rijder, een echt soepele man in al deze elementen, en ik zag de motor dingen doen die hij niet zou moeten doen.”

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Tijdens de winterstop koos Ducati ervoor om Pedro Acosta voor 2027 weg te halen bij KTM, waarna Bagnaia een nieuw contract tekende om zich bij landgenoot Marco Bezzecchi aan te sluiten bij Aprilia.

Dit zal een einde maken aan een van de succesvolste rijder-team-samenwerkingen in de moderne MotoGP. Bagnaia bezorgde Ducati zijn eerste rijderstitel sinds Stoners triomf in 2007 door Yamaha's Fabio Quartararo in 2022 te verslaan, voordat hij de kroon het daaropvolgende seizoen met succes verdedigde.

Stoner hoopt dat een nieuwe start bij Aprilia Bagnaia in staat zal stellen voort te bouwen op de vorm die hij dit jaar aan boord van de GP26 heeft hervonden, en gelooft dat de Italiaan tekort is gedaan tijdens zijn laatste periode bij Ducati.

“Als je bedenkt dat Pecco degene is die hun echt de eerste kampioenschappen sinds die van mij heeft gegeven, twee op rij, en daarnaast aan beide kanten daarvan tweede werd, en de enige Ducati-rijder was die echt vooraan reed, dan trok hij zeker aan het kortste eind.

“Ik ben ook benieuwd wat er voor hem kan gebeuren, om nieuwe motivatie te vinden, hopelijk een nieuwe familie bij Aprilia, en terug te keren naar zijn manier van doen en de manier waarop hij zelfverzekerd was.”