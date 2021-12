In de afgelopen jaren verdwenen op veel circuits wereldwijd de uitloopstroken van gras, grind en astro-turf en werden vervangen door enorme lappen asfalt. In de autosport leverde dit al heel wat discussies op over track limits, aangezien de coureurs nu eenvoudiger over de grenzen heen kunnen gaan. Ook in de tweewielers is dat het geval. De MotoGP maakte in 2021 gebruik van sensoren in de groen geverfde run-off buiten de kerbs. In de race mogen de rijders de track limits slechts vier keer overschrijden voordat er een straf volgt.

Voormalig wereldkampioen Casey Stoner stelt dat het toepassen van de regels een probleem is in de motorsport, maar stipt nog een ander heikel punt aan aangezien de sport steeds vaker te maken krijgt met ernstige ongevallen: “De wedstrijdleiding moet meer doen. Er moet meer duidelijkheid komen over toegestane rijstijl en dergelijke, want de afgelopen jaren waren er nauwelijks problemen", zegt hij, onder meer refererend aan de drie dodelijke ongevallen in juniorklassen in 2021. "Nu is er ook enorm veel speelruimte, er komt maar geen einde aan het circuit. Het gaat maar door, en wordt afgebakend door wat groene verf. Dat helpt natuurlijk niet. Rijders hebben geen angst meer, want het circuit heeft geen randen meer op plekken waar voorheen gras lag en iedereen goed moest opletten. Nu is het: ‘Ik pak hem en het maakt niet uit of ik van de baan ga, want er is meer dan voldoende ruimte’. Iedereen moet wat mij betreft wat meer respect voor elkaar hebben. Ik denk niet dat dit enkel door de jongelingen veroorzaakt wordt. Ik heb ook heel wat ervaren en meer ervaren racers dit zien doen. Het komt allemaal voort uit de straffen die niet zwaar en duidelijk genoeg zijn. Als de straffen zwaarder zijn en beter worden gehandhaafd, dan wordt iedereen wel wat voorzichtiger. Naar mijn mening zijn al die geasfalteerde uitloopstroken het slechtste wat de motorsport kon overkomen. De baan eindigt gewoon nergens. Er zijn geen grenzen meer en ik denk dat het heel lastig is om iedereen binnen de lijntjes te laten kleuren.”