Officieel: Yamaha bevestigt komst Crutchlow als MotoGP-testrijder

Crutchlow liet donderdag al weten dat hij dicht bij een overeenkomst met Yamaha was, vrijdag werd de samenwerking even na het middaguur officieel bekendgemaakt. De Brit heeft een eenjarig contract getekend bij Yamaha. Tijdens de MotoGP-shakedown in februari zal Crutchlow voor het eerst in actie komen op de Yamaha M1. Hij neemt tevens de IRTA-test in februari voor zijn rekening en zal verantwoordelijk zijn voor de privétests die Yamaha uitvoert.

Yamaha noemt hem de ‘ideale rijder’ voor de taak. “Ik herinner me nog dat Cal onze fabriek vele jaren terug heeft bezocht als kampioen in het WK Supersport”, begon algemeen directeur Lin Jarvis van Yamaha. “Hij maakte toen zijn voornemen al bekend dat hij graag in de MotoGP uit wilde komen. Nadat hij een tussenstap maakte in het WK Superbikes reed hij drie jaar bij Tech 3 voordat hij nog eens zeven jaar bij onze voornaamste concurrenten reed. Al deze ervaring, in combinatie met zijn no-nonsense aanpak, gaat ons zeker helpen volgend jaar. We willen onze M1-motoren volgend seizoen beter maken met een volledig testprogramma.”

Crutchlow wordt bovendien de vaste reserve bij Yamaha voor het geval een van de vaste rijders niet in actie kunnen komen. Ook is het niet uitgesloten dat de 35-jarige coureur nog een wildcardoptreden gaat vervullen, mocht dat als een ‘voordeel’ gezien worden voor het testprogramma.

In hetzelfde persbericht maakte Yamaha bovendien bekend dat Jorge Lorenzo niet langer in dienst is bij het team. Lorenzo werd begin dit jaar aangetrokken als de nieuwe testrijder, maar kwam door het coronavirus amper in actie. De coureur reed geen meter op de huidige motorfiets van Yamaha, de vier dagen dat hij in actie kwam deed hij dat op de 2019-motor. Tijdens de meest recente test op het Algarve Circuit was hij bovendien 4 seconden langzamer dan Aleix Espargaro. Het gebrek aan testmeters was volgens Yamaha vooral te wijten aan de logistieke problemen, Japanse engineers konden niet naar Europa komen om een uitgebreid testprogramma af te werken. Yamaha bedankt de drievoudig MotoGP-kampioen voor de bewezen diensten.

Crutchlow was de afgelopen tien jaar actief in de MotoGP en heeft een verleden bij Yamaha. In 2009 won de man uit Coventry het WK Supersport met Yamaha, een jaar later scoorde hij in het WK Superbikes maar liefst tien podiumfinishes met Yamaha. Dit was de opstap naar zijn MotoGP-debuut in 2011. De eerste twee jaren in de koningsklasse reed Crutchlow in dienst van Yamaha Tech 3 voordat hij via Ducati terechtkwam bij LCR Honda. Daar kreeg hij eerder dit jaar te horen dat er geen plek meer voor hem was, hij wordt vervangen door Alex Marquez.